أحداث الأنظمة بتصميم مبتكر …سعر مواصفات تويوتا تندرا 2022 في السوق السعودية

أحداث الأنظمة بتصميم مبتكرسعر مواصفات تندرا تويوتا 2022 تويوتا تندرا تتميز بصلابتها وأدائها المتميز وهي أحدث شاحنة بيك أب ذات دفع رباعي ومشهورة في السوق السعودية في العام الجديد، حيث قامت الشركة المصنعة بتجهيز السيارة بأحدث الأنظمة فضلاً عن التصميم المبتكر وهي متوفرة في مجموعة متنوعة من الفئات بما في ذلك بعضها بمحركات قوي على الرغم من سهولة التنقل حول المنحنيات والقدرة على عبور الجبال، وإليكم سعر ومواصفات تويوتا تندرا 2022 في السوق السعودي

مواصفات تويوتا تندرا 2022

تزويد Toyota Tundra 2022 بمحرك مزدوج الشاحن من ست أسطوانات بسعة 3.5 لتر بالإضافة إلى محرك هجين بقوة 437 حصان.

من حيث المظهرهناك الكثير من القواسم المشتركة بين تويوتا تندرا 2022 وتويوتا لاند كروزر خاصة عندما يتعلق الأمر بالأسلوب الرياضي والمعدات الرياضية.

تتمتع السيارة بمظهر خارجي قوي وأنيق وذلك بفضل شبكة مثمنة الأضلاع مثبتة فوق شعار تويوتا الشهير ومحاطة بشريط مضيء بارز في الأعلى والأسفل.

كما يأتي بغطاء محرك ضخم بخطوط ديناميكية.

لديهم زوايا كبيرة على جانبي السيارة مما يمنحها مظهرًا عضليًا ورياضيًا.

تحتوي السيارة على عجلات مقاس 20 بوصة متينة للغاية ومقاومة للطرق الصعبة وخاصة الطرق الوعرة.

تعتبر Toyota Tundra 2022 أول سيارة تندرا كاملة منذ 15 عامًا يتوقع خبراء السيارات أن تكون السيارة مجهزة بأحدث التطورات التكنولوجية ولم تكشف تويوتا بعد عن ألغاز وأسرار هذه الشاحنة لكن وفقًا لبعض المعلومات المسربة حول أهم ميزات المقصورة:

المصابيح الأمامية LED بصرف النظر عن ذلك هناك فرقة مضيئة بارزة. تتميز تويوتا تندرا 2022 بتصميم داخلي واسع يتسع لخمسة أشخاص ومجهز بمقاعد جلدية حمراء. يوجد أيضًا عجلة قيادة مكسوة بالجلد مع شريط أحمر يشبه السيارة الرياضية. شاشة عرض كبيرة للمعلومات موجودة في وسط المقصورة. كما أن لديها أزرار وضع التشغيل التي توضح حالة القطر والقطر داخل السيارة. المركبة مزودة بنظام المساعدة في بدء السير (HAC). تتوفر أيضًا وظيفة الشحن اللاسلكي على وحدة التحكم.

سعر سيارة تويوتا تيندر 2022 في السوق السعودي.

قد تكلف سيارة تويوتا تندرا 2022 الجديدة في المملكة العربية السعودية حوالي 135 ألف ريال سعودي وهو سعر معقول للغاية بالنظر إلى الميزات والإمكانيات الممتازة للسيارة والتي توفرها للعملاء الكرام مما يجعلها خفيفة وسهلة القيادة على المياه المالحة. والطرق الجبلية.