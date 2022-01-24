عبداللطيف جميل هو وكيل علامة تويوتا في المملكة العربية السعودية، وتقدم الشركة العملاقة بالسعودية العديد من موديلات تويوتا بأسعار متفاوتة، و موضوع مقالنا اليوم حول السيارات الجديدة أقل من 64 ألف ريال التي يمكن للمستهلك السعودي شرائها من وكالة تويوتا بالسعودية، وتقدم الوكالة العديد من الخدمات من ضمنها تقسيط اي سيارة تويوتا على أطول فترة بالسعودية تصل حتى 64 شهر.

سيارات عبداللطيف جميل بأقل من 64 ألف ريال.. سيارات رخيصة جديدة بالسعودية

هناك اختيارات كثيرة يقدمها عبداللطيف جميل وهو ما قد يبعث على الحيرة، ونحن هنا نضيق الاختيارات للخروج بأفضل النتائج.

وفي الوقت نفسه يمكنك قبل شراء السيارة أن تفكر في ميزانيتك، وتعد الـ64 ألف ريال ميزانية معقولة وإليك اختياراتك.

هناك يارس 2022 فل كامل بسعر 61 ألف ريال سعودي تقريبا وهي سيارة اقتصادية اعتمادية من الطراز الأول.

سيارات جديدة تويوتا في المملكة العربية السعودية أقل من 64 ألف

يمكنك كذلك أن تلقي نظرة على العمالقة الجبارة تويوتا رايز 2022 وهي بسعر 63 ألف و400 ريال تقريبا.

وتعد رايز 2022 هي أحد اروع اختيارات الكروس اوفر في المملكة العربية السعودية وهي تنافس بشكل مباشر كورولا كروس.

وفي الوقت نفسه يعد سعر رايز احد أهم مزاياها التي تجذب كثيرين للاطلاع على إمكانياتها الجبارة.

مزانيتك 64 ألف ريال وتريد شراء سيارة تويوتا جديدة بالسعودية.. اختياراتك هنا

تعد يارس الفئة الأولى احد أبرز الاختيارات التي يمكن العرج إليها، وتسمى هذه الفئة سيدان y وسعرها هو 58 ألف و305 ريال.

وفي الوقت نفسه تحتوي هذه السيارة على الكثير من التهجيزات الجيدة وكذلك الاختيارات السابقة الأخرى، منها تجهيزات الأمان.

جيمع السيارات السابقة تحتوي على مانع انغلاق للفرامل ووسائد هوائية لصد أي احتمالات لإصابة الركاب في أحلك الظروف.

وأقرب اختيار في حالة زيادة ميزانيتك 12 ألف ريال فقط ستكون تويوتا كورولا 2022 وتأتي بسعر 75 ألف و555 ريال.

مزايا تويوتا كورولا 2022 فئة XLI لدى عبداللطيف جميل بالسعودية