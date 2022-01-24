يبحث الكثيرون عن سيارات تويوتا مستعملة للبيع في المملكة العربية السعودية في متوسط أسعار لا يزيد عن الـ20 ألف ريال، وتضم هذه الفئة الكثير من السيارات التي تتبع العلامة اليابانية وبحالات جيدة تتمكن من الخدمة والعمل بدون مشكلات أو ملاحظات، ويقدر السعوديين علامة تويوتا لكونها تقدم أفضل اعتمادية في الكثير من موديلاتها بالإضافة إلى أن مصروف تشغيلها وصيانتها ليست كبيرا.

سيارات تويوتا مستعملة أقل من 20 ألف ريال.. سيارات تويوتا رخيصة

هناك سيارة تويوتا افالون 2006 في الرياض، لون بودي السيارة رمادي.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 300 ألف كيلومتر، محرك السيارة يعمل بالبنزين وحالته جيدة.

البودي الخارجي للسيارة مرشوش بالكامل لكنه الرش بهدف التجميل، السيارة بدون حوادث.

صيانة المكينة الدورية تتم في موعدها وسعر السيارة هو 15 ألف ريال سعودي.

قير السيارة اتوماتيكي ويعمل بشكل ممتاز وليست عليه اي نوعا من انواع الملاحظات.

تويوتا مستعملة حالات نظيفة أقل من 20 ألف والممشى مفاجأة في المملكة العربية السعودية

هناك كذلك تويوتا كورولا موديل 2010 في الجوف وهي بحالة جيدة والبودي الخاص بها باللون اللبني.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 200 ألف كيلومتر، البدي غير مرشوش بالكامل وآثار تأكل الدهان على سقف السيارة واضحة.

سعر السيارة هو 15 ألف ريال سعودي، حالة المحرك وناقل الحركة دون اي مشكلات، هناك بعض الصدمات وتمت معالجتها.

السيارة بدون حوادث والممشى يمكن أن يزيد حتى اتمام البيع.

الوضع من داخل كابنية السيارة مقبول لكنه قد يحتاج تغيير وفقا لاختلاف الأذواق.

كامري بأقل من 20 ألف ريال بحالة رائعة في السعودية