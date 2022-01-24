سعر ومواصفات تويوتا افانزا أصغر سيارة فان عائلي وبسعر لا يتعدى 58 ألف ريال

سعر ومواصفات تويوتا افانزا ، Toyota avanza هي سيارة ميني فان خلفية تم صناعتها من قِبل شركة دايهاتسو Daihatsu في دولة اندونيسيا وتم إنتاج أول جيل لها في عام 2003 وتم تسويقها من قِبل تويوتا للسياراتـ تم بيع أفانزا في جميع أنحاء جنوب شرق أسيا وإفريقيا والمكسيك ومصر والبلدان الأفريقية إلى أن أمتد بيعها إلى جميع أنحاء العالم، أنتشر سيط تويوتا أفانزا في عام 2013 وكانت الأكثر شهرة والأكثر مبيعًا حول العالم، وإلى الان يتم بيعها ملايين النسخ من avanza وذلك بفضل مواصفاتها الرائعة والسعر الاقتصادي، نحن بصدد الحديث عن سعر تويوتا افانزا في السعودية والدول العربية ومناقشة أهم المواصفات التي تحملها السيارة.

مواصفات سيارة Toyota avanza

سعة محرك السيارة 1.5 لتر.

سعة خزان الوقود 45 لتر.

قوة المحرك 103 حصان.

قوة عزم الدوران 136 نيوتن متر.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

طول السيارة 4.190 متر.

عرض السيارة 1.660 متر.

ارتفاع السيارة 1.695 متر.

قاعدة العجلات 2.660 متر.

سعة الصندوق الخلفي 128 لتر.

نظام ABS لمنع انغلاق الفرامل.

نظام BA مساعد فرامل.

نظام VSC للتحكم في ثبات السيارة.

نظام مانع للسرقات.

مثبت حركة.

المقاعد الخلفية قابلة للطي.

مقاعد السيارة 7 مقاعد مصنوعة من القماش.

شاشة عرض معلومات متعددة.

فتحات مكيف خلفية.

جهاز كمبيوتر لقياس الأميال المتبقية.

مصابيح ضبابية أمامية.

المصابيح الأمامية يدوية من الهالوجين.

نوافذ السيارة الأمامية والخلفية تعمل بالكهرباء.

مرآة الباب إليكترونية.

صدام أمامي وخلفي.

مكيف يدوي.

مقبس 12V أمامي.

عداد للمسافات.

مدخل لـ الـ USB.

MP3.

سعر تويوتا افانزا في السعودية والإمارات والدول العربية

سعر تويوتا افانزا ستاندرد 2022 بـ 59 ألف ريال سعودي، وسعر Toyota avanza STD في السعودية بـ 58 الف ريال سعودي. أما سعر أفانزا في الإمارات المتحدة تبدأ بسعر 63.500 ألف درهم إماراتي، وتبلغ أعلى نسخ تويوتا افانزا بـ 67.5000 درهم إماراتي. بينما سعر avanza في الكويت فـ تبلغ أعلى نسخ منها بسعر 4.400 دينار كويتي. سعر أفانزا 2022 في دولة قطر فـ يصل سعرها إلى 54.000 ريال قطري. أما سعر السيارة في البحرين فـ تصل سعر افانزي 2022 إلى 5.985 دينار بحريني، وتصل أعلى نسخها إلى 6.500 دينار بحريني.

صور تويوتا أفانزا 2022