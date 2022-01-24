مواصفات سيارة مرسيدس بنز Mercedes Benz 2022 وسعرها في الوطن العربي

سيارة مرسيدس بنز Mercedes Benz 2022 الألمانية من السيارات الرياضية التي تمتاز بتصميمها الفخم، وسوف نذكر في هذا المقال مواصفات هذه السيارة بالتفصيل كما سوف نذكر معايير الأمن والسلامة لها ونظام الدفع الخاص بها وقوة المحرك ومميزاتها وسعرها وشكلها الخارجي والداخلي بالتفصيل.

مواصفات سيارة مرسيدس بنز 2022

تعتبر سيارة مرسيدس بنز 2022 من السيارات الرياضية التي تحتوي على إمكانيات رائعة وأداء لامثيل له هي تعمل بنظام الدفع الرباعي، وتمتاز بالقوة والمظهر الأنيق.

طول هذه السيارة 185 بوصة وعرضها 75 بوصة وتبلغ مساحتها ثمانية ونصف قدم مكعب، والعجلات لها طولها يبلغ 106 بوصة، بينما وزن السيارة 21 كيلو جرام.

تستطيع التحكم فيها بشكل ديناميكي مميز وتم تصميمها بأبعاد مميزة وشكل الرياضي فخم وتحتوي على مصابيح ليد أمامية وسقف ناعم تم تصنيعه من القماش يمكن غلقه وفتحه في حاله كانت السرعه 60 كيلو متر للساعة.

المصابيح الخلفية لها تتميز بالمظهر الأنيق وللعجلات لهذه السيارة تساعد في ثباتها أثناء القيادة وتقلل من مقاومة الهواء لها ويبلغ قياسها 20 بوصة.

تصميم مرسيدس بنز Mercedes Benz 2022 من الداخل

تمت تصميمها من الداخل بمواد عالية الجودة وتحتوي السيارة على مسند للرأس كما يمكن الاستفادة بخواص تدفئة للمقاعد ويوجد شاشة مركزية يبلغ مقاسها 11 بوصة كما يحتوي تحتوي السيارة على معدات رقمية أمام السائق بمقاس يبلغ 12 بوصة، والسيارة مجهزة بوسائل راحة وترفيه ووسائل رفع وتحكم مميزة وتقنيات تكنولوجية حديثة.

معايير الأمن والسلامة 2022 Mercedes AMG SL

تحتوي سيارة مرسيدس بنز 2022 على تقنيات ذات جودة وتكنولوجيا عالية فهي تحتوي على نظام تحذير السائق إذا غيرت السيارة مسارها، كما يوجد نظام لمراقبة الكاميرا ورؤية الأشياء المحيطة حول السيارة. ويوجد نظام المكابح نشط يمنع الانقلاب ونظام للتحذير إذا اقتربت السيارة من الاصطدام في الخلف.

قوة محرك سيارة سيارة مرسيدس بنز 2022

بالنسبة لنسخة AMG SL 55 2022 تتميز بوجود محرك يعمل بثماني اسطوانات وسعته تبلغ 4 لتر وقوة السيارة 476 حصان وتحتوي على تسعة سرعات وتتسارع من الثبات و تصل سرعة 100 كيلومتر في الساعة في خلال 3.9 ثانية بسرعة قصوى تبلغ 295 كيلو متر في الساعة.

والنسخة AMG SL 2022 بها محرك ثماني الأسطوانات وسعته تبلغ 4 لتر وتبلغ قوته 577 حصان بينما عزم الدوران للسيارة يبلغ 800 نيوتن على المتر وتتسارع من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.6 ثانية بسرعة قصوى تبلغ 315 كيلو متر على الساعة ومعدل استهلاك الوقود لهذه السيارة يبلغ من 11.8 إلى 12.7 لتر ويصل مسافة 100 كيلو متر.

سعر فئة مرسيدس بنز Mercedes Benz 2022 في السعودية والوطن العربي

سعر المرسيدس المتوقع سيكون من 140 إلى 150 ألف دولار أمريكي أي حوالي من 525 ألف 450 ريال سعودي حتى 600 ألف 550 ريال سعودي وذلك بالنسبة للفئة AMG EQS 53.

وفئة EQS 4MATIC سعرها يبلغ 125 ألف دولار أمريكي و310 أي حوالي 470 ألف 450 ريال سعودي.

ويبلغ سعر فئة AMG EQS في السعودية حوالي خمسة 125000 ريال سعودي و450 بينما في الإمارات فإن سعرها هو 514 ألف 220 درهم إماراتي.

في قطر يبلغ سعر هذه الفئة 509 ألف 750 ريال قطري، بينما في الكويت يبلغ سعرها 42 ألف 400 دينار كويتي.

في البحرين يبلغ سعرها 52800 دينار بحريني، وفي مصر يبلغ سعرها 2 مليون و 20 ألف جنيه مصري.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع المعلومات الخاصة بسيارة مرسيدس بنز 2022 كما ذكرنا إمكانياتها المختلفة ومعايير الأمن والسلامة واسعارها في العديد من الدول ومظهرها الداخلي والخارجي وتصميمها بالتفصيل.