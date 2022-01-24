الوووحش الياباني وصل.. تويوتا تطلق لعملائها السيارة الجديدة ”سيكويا 2022 بمواصفات جبارة

الوووحش الياباني وصل.. تويوتا تطلق لعملائها السيارة الجديدة لـ ”سيكويا 2022 احدث اصداراتها في الأسواق المحلية تنافس بها سيارات اللاند كروزر، السيارة سيكويا 2022 هي سيارة رياضية عائلية كبيرة الحجم، لأنها تتسع لثلاث صفوف من المقاعد، تحتوي على العديد من الإمكانيات والتجهيزات الحديثة، وسوف نتعرف على أهم هذه التجهيزات، والمواصفات الخارجية والداخلية لتلك السيارة.

مواصفات السيارة تويوتا سيكويا 2022

تتميز السيارة تويوتا سيكويا 2022 بتصميم خارجي جذاب وأنيق، ولعل أبرز ما يميز الشكل الخارجي للسيارة هو:

تبلغ الأبعاد الخارجية لهيكل السيارة كالتالي، يبلغ الطول 5209 مم، بينما يبلغ العرض 2029 مم، أما الإرتفاع فيبلغ 1955

مم، طول قاعدة العجلات تبلغ 3098 مم، يتراوح الوزن الكلي للسيارة ما بين 2721-3311 كجم.

الخطوط الحادة التي توجد على جانبي السيارة مصنوعة من الكروم.

تم تزويد السيارة بمصابيح تعمل بتقنية الليد، يتم التحكم بهم من خلال خاصية التشغيل والايقاف.

كما يحتوي المصد الأمامي على مصابيح ضباب.

تعتمد السيارة تويوتا سيكويا 2022 على محرك V8، بسعة 5.7 لتر، يولد قوة تبلغ مقدارها 381 حصان، وعزم دوران يبلغ 401 رطل.

يتصل بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

يبلغ استهلاك الوقود 18.09 لتر/100كم.

تتوفر السيارة سيكويا بعدة ألوان عصرية وجذابة منها، الأخضر، سوبر وايت، رمادي معدني، أسود معدني.

كما تحتوي على إطارات قياس 20 بوصة.

أهم مميزات السيارة تويوتا سيكويا 2022

تحتوي السيارة تويوتا سيكويا على العديد من المميزات الخاصة بأنظمة الأمان وكذلك وسائل الترفيه، ومن أهم هذه المميزات:

مقاعد مصنوعة من القماش.

إمكانية تعديل وضعية مقعد السائق كهربائيا.

كذلك عجلة القيادة قابلة للإمالة.

المقاعد الأمامية مزودة بتقنية التهوية والمدفأة.

نحتوي السيارة على شاشة ترفيه قياس 7 بوصة تعمل باللمس.

كما يوجد بها بلوتوث، Wi-Fi، تقنية دعم التطبيقات الذكية مثل آبل كار بلاي، وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى 3 مخارج USB.

إمكانية دخول السيارة وتشغيلها بدون مفتاح.

مكيف هواء أوتوماتيكي ثلاثي المناطق.

راديو يعمل بالقمر الصناعي، بجانب نظام صوتي مكون من 8 مكبرات صوت.

فتحة سقف.

وسائد هوائية أمامية وخلفية.

نظام التحذير من النقطة العمياء.

نظام إنذار ضد السرقات.

مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

مساعدة الفرامل وقت الطوارئ.

الفئات المتاحة من السيارة تويوتا سيكويا 2022

تم طرح فئة واحدة من السيارة تويوتا سيكويا 2022 داخل المملكة العربية السعودية، ويبلغ سعرها 239.438 ريال سعودي.