أقوي وأرخص عرض تقسيط...تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 بدون مقدم لمدة 60 شهر من عبد اللطيف جميل وأحدث مواصفات ومميزات جبارة

تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 بدون مقدم لمدة 60 شهر، قد كشفت مجموعة شركات عبد اللطيف جميل بأسواق المملكة العربية السعودية المتخصصة في بيع السيارات بأنها قد قامت بتقديم الكثير من عروض التقسيط المتميزة عن الأسعار المتخصصة لسيارة سوزوكي فيتارا 2022 الحديثة والمتطورة، وتعتبر سيارة سوزوكي من أبرز السيارات المرغوب بها بالأسواق حيث أنها تتميز بمواصفات قياسية كبيرة ومدة القسط تصل نحو 60 شهر، على أن تكون مدة القسط 1300 ريال سعودي، وسوف نقدم لكم اليوم كافة مواصفات سيارة سوزوكي وأهم المميزات الموجودة بها.

تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 بدون مقدم لمدة 60 شهر

تبدأ فترة سداد السيارة من عام وتصل حتى خمس أعوام ويتم تحديد المدة على حسب معدل القسط.

ولكن القسط الشهري قد يبدأ من 1300 ريال سعودي.

ومن الممكن أن تزيد أو تقل على حسب فترة السداد، على أن تكون الدفعة الأولى للأقساط نحو 15.723 ريال سعودي.

والدفعة الأخيرة تصل نحو 27.137 ريال على أن يكون إجمالي سعر السيارة 77.530 ريال سعودي.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتار 2022

السيارة تأتي حاملة بالكثير من المواصفات الهامة والمتميزة للغاية ومن بينها:

السيارة تعمل بقوة 120 حصان، وسعة المحرك تصل نحو 1600 سي سي، وذات عزم دوران نحو 156 نيوتن لكل متر.

كما أنها ذات فتيس أتوماتيك يقبل العمل بـ6 سرعات، أما محرك السيارة يحتوي على 4 اسطوانات، والسيارة ذات سرعة تبدأ من الصفر وتصل حتى 100 كيلو متر بوقت قصير.

أما بالنسبة لخزان الوقود الموجود بالسيارة يصل نحو 47 لتر، ويقوم باستهلاك نحو 100 متر، حيث أن يتم استهلاك حوالي 5.5 لتر من الوقود فقط.

أما بالنسبة لأقصى سرعة للسيارة فقد تبلغ نحو 180 كيلو متر بالساعة.

مزايا سيارة سوزوكي فيتار 2022