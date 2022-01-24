سيارات مستعملة تويوتا وهيونداي للتنازل بدون مقابل لغرض السفر، السيارة الأولى ضمن عروض تقبيل السيارات اليوم هي تويوتا يارس بحالة الزيرو موديل 2021، ماكينة 1.5 لتر وجير أوتوماتيك وعدادها 8 آلاف كيلو متر والبودي باللون الأبيض اللؤلؤي، السيارة بها مواصفات الفئة الأعلى plus + وتتميز بشاشة تاتش وحساسات وكاميرا خلفية وغيرها من المواصفات. السيارة للتنازل فوراً وبدون مقابل لظروف السفر خارج المملكة نظراً لانتهاء العقد، جهة التنازل هي شركة عبد الطيف جميل مباشرة بدون بنوك بقسط شهري 1097 ريال، برنامج التقسيط على 5 سنوات مدفوع 5 شهور ومتبقي 55 شهر + دفعه اخيرة 20 ألف ريال يمكن تقسيطها. الشروط المطلوبة للتنازل هي خطاب تعريفي للراتب وخطاب من التأمينات ورخصة سارية بالاضافة إلى هوية او إقامة سارية والراتب لا يقل عن 4000 ريال لقبول التنازل.

تويوتا وهيونداي للتنازل لغرض السفر

ثاني عروض التنازل لدينا اليوم سيكون على سيارة هيونداي اكسنت مستعمل 2020 فئة ستاندر، ماكينة بنزين 4 سلندر سعة 1.4 لتر على الشرط تعمل مع جيربوكس أوتوماتيك وعدادها 38 ألف كيلو متر. البودي مرشوش نظيف بالوكالة في عدة قطع هي صدام أمامي ورفرف أمامي يمين وباب أمامي يمين، كذلك تم رش الكبوت والباب الخلفي يمين لتوحيد اللون أيضاً من الوكالة. السيارة للتنازل بدون مقابل من خلال بنك الرياض، قيمة القسط الشهري931 ريال وعدد الأقساط المتبقية 48 قسط، المبلغ المتبقي 54 ألف ريال وقيمة الكاش أو السداد المبكر 46 ألف و313 ريال.

السيارة الثالثة في تقريرنا اليوم ضمن عروض تقبيل وتقسيط السيارات هي رينو كوليوس 2021 فل كامل، محرك دفع رباعي 4 سلندر سعة 2500 سي سي بجير أوتوماتيك وعدادها 55 ألف كيلو متر. تتميز بدبل إضاءات ليد و جنوط 18 إنش مع اطارات فاخرة، كاميرا خلفية وحساسات أمامية وخلفية إلى جانب حساس مساعد الاصطفاف، صندوق خلفي كهربائي ولوحة قيادة مضيئة للسيارة بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما، مثبت سرعة ومقاعد جلد بخاصية التحكم الكهربائي بالمقاعد. السيارة للتقبيل بدون رسوم عن طريق بنك البلاد، قيمة القسط الشهري 1400 ريال تم سداد الدفعة الأولى 25 ألف ريال، قيمة الدفعة الأخيرة 30 ألف ريال والمتبقي من اجمالي المبلغ 100600 ريال.

للتنازل تقسيط يدون مقابل

العرض الأخير سيكون على سيارة تويوتا فورتشنر مستعملة موديل 2021 فئة جي اكس 2 بدون دبل، ماكينة 4 اسطوانات سعة 2.7 لتر وجيربوكس بنظام أوتوماتيكي وعدادها 28 ألف كيلو متر. السيارة وكالة من الداخل والخارج والبودي بالكامل وكالة ومعها فحص فني من وكالة تويوتا. تم إضافة شاشة أندرويد أصلية صناعة كوريا مقاس 11 إنش ومعها ضمان سنتين، وتم تلبيس الأرضية بالكامل بضمان 5 سنوات مع تركيب عازل حراري أمريكي لكامل السيارة بضمان 10سنوات. السيارة للتنازل تقسيط بدون مقابل مع تكفل المالك بسداد قسط إضافي، قيمة القسط 1633 ريال وعدد الأقساط المدفوعة 7 أقساط بقيمة 11431 ريال، المتبقي 86 ألف ريال والدفعة الأخيرة 48 ألف ريال يمكن تقسيطها ، أما قيمة السداد المبكر فتبلغ 112 ألف ريال نقداً.