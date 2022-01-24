ووصل الوحش الكوري.. سيارة كيا نيرو 2022 بمواصفات ومميزات جبارة وأسعار خيالية

مواصفات سيارة كيا نيرو نتحدث عنها من خلال من تلك السطور حيث تعتبر السيارة من أكثر نوعيات موديلات السيارات التي تحوي العديد من التجهيزات المتميزة والتي لها ور في الاستمتاع بأفضل رحلة قيادة من خلال تلك النوعية من السيارات المتميزة والتي تحمل أيضا مزايا القيادة الآمنة على الطرق الوعرة، وتعد السيارة متاحة بمختلف الأسواق العالمية وكذلك المحلية، وإليكم عبر هذه السطور أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة وأهم مميزاتها، وكذلك أهم المعلومات التي تتعلق بالتكلفة السعرية لشراء تلك الماركة المتميزة من السيارات.

مواصفات ومميزات سيارة كيا نيو

نتناول فيما يأتي هم المواصفات وكذلك مختلف الأسعار للسيارة كيا نيرو 2022 والتي تعتبر متوفرة بأكثر من طراز وأكثر من مستوى وعلى اختلاف تلك الطرز للسيارة من ماركة كيا وموديل نيرو على وجه التحديد تختلف الخصائص والمواصفات وعليه تختلف أيضا التكلفة الشرائية وفيما يأتي أهم المواصفات الخاصة بالسيارة:

مواصفات ومميزات كيا العمالقة

مواصفات سيارة كيا نيرو 2022 من بينها ما يلي في النقاط القادمة:

الإصدار من الصناعة الكورية بأفضل التقنيات وتصميمها الخارجي يمتاز بالقوة.

المحرك يمتاز بالسرعة الفائقة والسرعة القصوى للسيارة تتيح الحركة الانسيابية للسيارة على الطرق.

المصابيح الخاصة بالسيارة من النوع المميز بالضوء الضبابي، وتقنيته تعد عالية، وتعمل المصابيح أيضا بتقنية الليد.

العجلات الخاصة بالسيارة قد تم تصميمها بالسمك ستة عشر بوصة.

الجدار من الخلف للسيارة يتوفر به لوح رقيق من خام البلاتنيوم.

السيارة طولها ما يزيد عن أربعة مترات.

السيارة قد تم الحرص على تدعيم هيكلها بمعدني الكروم والألومنيوم.

خزان وقود السيارة يسع لخمسة وأربعين لترا

اسعار سياره كيا نيرو الكهربائبة

سعر سيارة كيا نيرو العالمي يصل لنحو أربعة وعشرين ألف دولار، والإصدار الأول من تلك السيارة يصل للسعر تسعة وعشرين ألف دولار، بينما الإصدار الثاني من تلك السيارة يصل السعر الخاص به لنحو ما يعدل ثمانية وثلاثين ألف دولار، بينما السعر الخاص بإصدار السيارة الثالث مائة وعشرة ألف ريال.