الفخامة والمتانة.. سيارة هيونداي ستاريا 2022 بمواصفاتها الجبارة وأسعارها في السوق السعودي

مواصفات سيارة هيونداي ستاريا من أكثر المعلومات المبحوث عنها من قبل العديد من الراغبين بالشراء لهذا النوع من الموديلات الأكثر أناقة من الخارج والأفضل من الداخل من حيث مواصفاتها الأكثر تميز وقوة هيكلها بما يتيح لمستخدمها أفضل سبل الراحة والأمان أثناء المرور بالطرق شديدة التعرج، ومن خلال السطور نقدم وصفا عن السيارة وأهم المعلومات عن مختلف التجهيزات التي تتواجد بالسيارة، وكل ما يتعلق التكلفة الشرائية للسيارة من تلك الماركة وهذا الموديل الأكثر تميز.

مواصفات سيارة هيونداي ستاريا

المواصفات والأسعار لسيارة هيونداي ستاريا توضح ما يكون عليه هذا الموديل من العديد من المزايا والخصائص الفريدة للسيارة والتي من الممكن أن يستعان بها للحصول على أفضل مستوى من القيادة الآمنة للسيارة وأهم المواصفات التي تمتلكها نذكرها على هذا النحو عن سيارة هيونداي ستاريأهم يتوفر من مواصفات بالسيارة هيونداي ستاريا ما يأتي:

السيارة تمتلك محركًا بالسعة التي تصل لنحو اثنين وسبعة من عشرة لترًا.

القوة الحصانية لهذا الموديل المميز تصل لنحو مائة سبعة وسبعين حصانًا.

السيارة تندرج تحت تصنيف سيارات فان.

الفتيس الخاص بالسيارة من النوع الأوتوماتيكي.

مميزات السيارة الخارقة

السيارة من موديل هيونداي ستاريا تمتاز بما يلي من تلك الخصائص:

النوافذ التي تتواجد بجوانب السيارة من النوع البانورامي، وهذا ما يعطي الانطباع بالسعة للسيارة.

المقعد الخاص بالسيارة أهم ما يمتاز به التصميم العصري، مع إمكانية ضبط مستواه.

التقنية الخاصة بالتبديل الحركي يتم إلكترونيا بالنقر على بعض الأزرار المدمجة.

تتوفر اللوحة الخاصة بالتحكم الرقمي وهي تتواجد بأعلى اللوحة للقيادة.

أهم تجهيزات الأمان بالسيارة

تتوفر الوسائد من النوع الهوائي، والتي تعد مطورة بشكل أكبر.

متوفر مساند مميزة للرأس لتجنب الاصطدام.

المساعد الخاص بتجنب الاصطدام.

المساعد الخاص بتجنب الاصطدام. متوفر بالسيارة النظام المخصص للتحكم الذكي.

أسعار سيارة هيونداي ستاريا

سعر سيارة هيونداي ستاريا لم يتم العرض له أو الإعلان عنه من قبل المعارض المتوفرة بالمملكة السعودية، حيث أن التكلفة الشرائية لم تتحد وسوف يعلن عنها على الفور من إعلان شركة إنتاجها ووكلاء التوزيع بالمملكة عن التكلفة للشراء.