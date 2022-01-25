الفخامة والرقي.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 Toyota FJ Cruiser في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022، سيارة تويوتا اف جي كروزر من أبرز وأقوى أنواع المركبات التي تمتاز بالكثير من الخصائص، مع أقوى المواصفات الفريدة حيث تعتبر السيارة متفر فيها كل ما يلزم من التجهيزات الأساسية والتي يحتاجها كل من يقود مركبة لاجتياز الطريق بسرعة وفي منتهى الأمان، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم ما يتوفر بالسيارة من مواصفات وتجهيزات للأمان وكذلك أهم تجهيزات الرفاهية والتي تتواجد بالسيارة، كما سنوضح تكلفة الشراء للسيارة من هذا الطراز المميز تويوتا إف جي كروزر.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

السيارة تحمل عدد من المواصفات العالية التي تعد مطابقة لأفضل معايير المواصفات من النوع القياسي، وقد تم الإطلاق لتلك السيارة بالعام ألفين وسبعة عشر حيث كانت السيارة بنظامها القديم تلفت الأنظار لما تحمله من الكثير من التجهيزات، ولكن كل ما قد جرى من العديد من التعديلات عليها من قبل مطوريها بشركة تويوتا قد أضاف لها العديد من المزايا والمواصفات الفريدة والتي من بينها ما يأتي:

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

من بين أهم ما تمتاز به لك النوعية من الشاحنات القوية ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

السيارة محركها ستة سلندر، ويبلغ من القوة ما يعدل مائتين ثمانية وستين حصان.

المحرك مقترن بالناقل المانيوال أو اليدوي والمقسم لعدد خمس سرعات.

المعدل الخاص بالاستهلاك الوسطي لطاقة الوقود يصل لتسعة لترات.

منظومة الدفع الرباعية هي نظام التشغيل الخاص بالسيارة من موديل إف جي كروزر.

يتوفر المشغل الخاص بالسي دي.

يتوفر المشغل الخاص بالسي دي. التكييف متواجد بالمقصورة الداخلية للسيارة إف جي كروزر.

السيارة تتوفر بها عدد من المقاعد تبلغ خمسة.

الكاميرا المثبتة من الخلف متواجدة لمراقبة لمحيط خلف المركبة.

المقاعد من الممكن طيها للتوسيع من المقصورة.

العجلة الخاصة بالقيادة ثلاثية الأضلاع، مع توفر أزرار التحكم.

سعر سيارة تويوتا اف جي كروزر بالمملكة السعودية

السعر الخاص بها من هذا الموديل يبلغ مائة ستة وأربعين ألف ريال سعودي، بينما السعر الخاص بها بمعارض السوق المحلية المصرية ستمائة وثلاثة عشر ألف جنيه.