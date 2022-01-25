السيارة الفضائية الأنيقة.. سيارة هيونداي ستاريا 2022 داخل المملكة العربية السعودية بمميزاتها ومواصفاتها فى غاية الروعة

سيارة هيونداي ستاريا 2022 داخل المملكة العربية السعودية، تعتبر سيارة هيونداي ستاريا 2022 من أعرق أنواع السيارات الحديثة التي أطلقتها شركة تويوتا اليابانية وينتظرها العديد من المواطنين الموجودين بداخل المملكة العربية السعودية، يوجد بالسيارة الكثير من المزايا والمواصفات المتميزة للغاية، التي جعلت السيارة حلم كبير يرغب المواطنين في تحقيقه، ونحن اليوم من خلال مقالنا هذا أهم مواصفات سيارة هيونداي ستاريا 2022.

سيارة هيونداي ستاريا 2022 داخل المملكة العربية السعودية

مواصفات سيارة هيونداي ستاريا 2022

تحمل الفئة الأولى من سيارة هيونداي ستاريا 2022 مزودة بمحرك ديزل قد تصل نحو 2.2 لتر وبقوة حصان تصل نحو 177 حصان.

مزودة بمحرك ديزل قد تصل نحو 2.2 لتر وبقوة حصان تصل نحو 177 حصان. أما بالنسبة لعزم الدوران للمحرك تصل 44 كيلو متر، كما أنه مزود بناقل حركة أتوماتيك يعمل بست سرعات متنوعة.

أما الفئة الثانية ومزودة بمحرك بنزين قد يصل سعته نحو 3.5 لتر وبقوة تعادل 33.8 كيلو متر، كما أنه يعمل بشكل أتوماتيك وبثماني سرعات.

السيارة تتمتع بالسير بنظام الدفع الكلي للعجلات.

كما أن حرصت شركة هيونداي أن تأتي بتصميم مميز للسيارة من الخارج تأتي بتصميم أنيق يشبه سفينة الفضاء.

مقاييس السيارة يبلغ الطول نحو 5253، والعرض 1997 أما بالنسبة للارتفاع يبلغ 1990.

قد عدلت الشركة الشعار وطلائها بمادة الكروم ومادة النحاس بالشبكة، من الأمام أما بالنسبة للمقابض الموجودة بالسيارة تطلي أيضاً من نفس المواد.

يوجد بالسيارة من الأمام مصابيح متميزة بطريقة أفقية ومصابيح بإضاءة منخفضة.

مزايا سيارة هيونداي ستاريا 2022

تحمل السيارة الكثير من المزايا ومن بينها: