محدث الآن.. عروض الجميح للسيارات بالتقسيط 2022

يقدم لكم ثقفني، أحدث عروض الجميح للسيارات بالتقسيط 2022، حيث دائما ما عودتنا شركة الجميح للسيارات على تقديم العروض المميزة والمتجددة على السيارات الجديدة بالتقسيط، وتعتبر شركة الجميح من الشركات الرائدة والمميزة في السعودية، حيث اشتهرت بتقدم الكثير من العروض مستغلة المواسم، ومع انطلاق العام الجديد تقوم معظم شركات السيارات والمعارض المتواجدة في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن عروضها الجديدة للسيارات، وذلك من أجل أن تقوم بجلب وجذب العملاء والزبائن، وبالطبع فإن العروض المميزة والتي تعرضها الشركات المتخصصة في بيع السيارات تلفت أنظار عشاق ومحبي السيارات، وفي السطور التالية نتعرف على العروض الجديدة من شركة الجميح.

عروض الجميح للسيارات بالتقسيط 2022

تعد شركة الجميح هي الوكيل الحصري والرسمي لشركة شيفروليه في المملكة العربية السعودية، ومع كثرة نسبة البحث من قبل محبي ركوب واقتناء السيارات الجديدة، نكشف لكم عن العرض الجديد والمميز والذي تقدمه شركة، حيث يمكن لك الآن التمتع بهذا العرض والحصول على سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 بالتقسيط المريح، ويأتي هذا العرض بالتعاون مع الأهلي SNB، ويمكن لك التمتع بالكثير من المميزات عند شراء للسيارة، حيث لا يتطلب منك أن تقوم بدفع دفعة أولى، أيضا أنت لن تقوم بدفع أي رسوم إدارية، وقد وضعت الشركة أيضا ضمان لمدة خمسة سنوات ضمان مفتوح، والميزة الأهم هي نسبة الفائدة المنخفضة وتقدر بنحو 0.99%.

سيارات شفروليه تقسيط السعودية 1443

نستعرض لكم قائمة بعدد من سيارات شفروليه الرائدة، حيث يسعى الكثير من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، للتعرف على أسعار سيارات شفروليه والتي تتميز بعلامتها الرائدة، ونوفر لكم أسعار عدد من السيارات الخاصة بالشركة، تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل القيمة المضافة، ونتعرف الآن معا على أهم السيارات وأبرزها، والتي يرغب الكثير من محبي ركوب السيارات في شرائها.