اسعار ومواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 في مصر والسعودية وأهم مميزاتها

تعد سيارة تويوتا كورولا من أهم السيارات الشعبية في الأسواق المصرية والعالمية والأكثر مبيعاً كما تحرص دائماً تويوتا كورولا على تقديم طراز جديد يتمتع بكافة وسائل التكنولوجيا من حيث الراحة والأمان والتي جعلتها متميزة بين السيارات السيدان المدمجة، والجدير بالذكر ان شركة تويوتا هي شركة يابانية وقد حصلت على جوائز عديدة في عالم السيارات لجودة التصنيع، حيث قامت الشركة بإطلاق الجيل E210 في عام 2021 من موديل السيارة تويوتا كورولا بعدة إصدارات متنوعة.

مواصفات تويوتا كورولا 2022

تتمتع السيارة تويوتا كورولا 2022 بمحرك قوي سعة 1600 سي سي يمكنه أن يولد قوة تبلغ 120 حصان، يمكنها التسارع وهي بوضع الثبات بسرعة تصل إلى 100/كيلو متر للساعة الواحدة في زمن 10.8 ثانية، بينما تحتاج لمتوسط استهلاك الوقود خلال مسافة 100 كيلو متر مايقارب من 6.8 لتر.

كما تحتوي السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 على مقصورة من الأمام تم تزويدها بعجلة قيادة تقوم بعدة وظائف، بالإضافة لتوافر مكيف الهواء بالسيارة وشاشة العرض التي يبلغ قياسها 4.2 بوصة والزجاج الفامية الذي يعمل بالكهرباء في الأمام والخلف، ومن بين مميزات السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 هو المقاعد القابلة للتعديل أوتوماتيكياً.

سعر تويوتا كورولا 2022

تختلف أسعار الموديل تويوتا كورولا لعام 2022 لإختلاف فئات الموديل كما سنوضح فيما يلي متوسط الأسعار في بعض البلدان العربية: