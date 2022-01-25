نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة وصلت.. سيارة تويوتا راش 2022 بشكلها الجديد في السعودية بأسعار ومواصفات خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وأسعار سيارة تويوتا راش نتطرق لها عبر الآتي من تلك الفقرات ولتي نخص فيها بالذكر أهم المعلومات عن السيارة والتي تعد واحدة من بين الموديلات الأشهر لماركة تويوتا الشهيرة والتي تعتبر من أفضل أنواع الشاحنات التي قد تم تزويدها بعدد من الملحقات المميزة، والتي تعد مؤهلة للسيارة لتكون هي الأقوى عبورًا للطرق الغير ممهدة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نوضح أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة، ومواصفاتها، وأهم ما قد تم الإعلان عنه فيما يتعلق بتكلفة الشراء للسيارة.

مواصفات وأسعار سيارة تويوتا راش

مواصفات وأسعار سيارة تويوتا راش يبحث عنها مختلف من يهتمون بالشراء لهذا الموديل المميز من السيارات التي تمتاز بقوة التصميم من الخارج وأناقة تصميمها من الداخل، وهذا ما قد جعلها من بين أهم الشاحنات المطروحة بقوة ويرغب الكثيرون في شرائها لما لها من مزايا ومواصفات عديدة من بينها ما يأتي:

مواصفات سيارة تويوتا راش

مواصفات سيارة تويوتا راش من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة تتمتع بقوة الهيكل من الخارج وهذا ما يجعلها سهلة في عبورها لأصعب الطرق.

السعة الخاصة بالسيارة تبلغ ألف وخمسمائة سي سي.

التسارع للسيارة من موديل تويوتا راش يكون خلال ثلاثة عشر ثانية.

العزم للدوران الأقصى يصل لنحو ما يعدل مائة ستة وثلاثين نيوتن لكل متر.

استهلاك الوقود في المتوسط لسيارة حينما تقطع السيارة مسافة مائة كم لكل ساعة يبلغ ستة ونصف لتر.

السيارة تتمتع بطول أربعة ونصف متر.

عرض السيارة يبلغ من القيمة حوالي متر وستة من عشرة.

الشنطة الخلفية للسيارة تبلغ من السعة مائتين لتر.

أهم التجهيزات الخاصة بالسيارة لتوفير الأمان

من أهم سبل أمان قيادة السيارة توفر ما يلي:

من أهم سبل أمان قيادة السيارة توفر ما يلي: السيارة متوفر فيها الوسائد من النوع الهوائي لمنع الاصطدام.

متوفر في السيارة أيضا المقاعد المريحة ومن الممكن ضبط مستواها حسب درجة ومستوى راحة الراكب.

السيارة تتوفر فيها المكابح التي تمنع الانغلاق.

سعر سيارة تويوتا راش

السيارة تتوفر بالسوق المحلي في مصر بسعر يبلغ حوالي من ثلاثمئة خمسة وأربعين إلى ثلاثمئة وسبعين ألف جنيه مصري، وفقا للفئة الخاصة بالسيارة، بينما السعر الخاص بها بأسواق المملكة السعودية تبدأ من ثمانين ألف ريال سعودي.