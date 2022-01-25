سعر ومواصفات نيسان التيما 2022 أفضل أداء محرك وتصميم مبهر وسعر خيالي

سعر ومواصفات نيسان التيما ،Nissan Altima هي واحدة من سيارات شركة نيسان متوسطة الحجم وتم إنتاجها عام 1992 وكانت تعد ألتيما من أفضل السيارات التي أطلقتها شركة Nissan على الأطلاق حتى كانت أفضل من سيارة نيسان صني نفسها، وكانت من السيارات التي كان إطلاقها مدوي في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وإلى أن أمتد سيطها في جميع أنحاء العالم، ويتم بيع من التيما الملايين منها حتى الأن، وسبب أنتشار نيسان ألتيما هو تصميمها الخارجي الأنيق وسعرها الذي لا يضاهي المناسب تمامًا لتصميمها ومواصفاتها المُذهلة مع أداء محرك خيالي ، نحن بصدد مناقشة سعر نيسان التيما في السعودية والإمارات والدول العربية ومعرفة أهم المواصفات التي تتميز بها التيما.

مواصفات Nissan Altima 2022

سعة محرك السيارة 2.5 لتر بـ 4 سلندر.

سعة خزان الوقود 61.3 لتر.

قوة عزم الدوران 244 متر.

قوة المحرك 188 حصان.

طول السيارة 4.869 متر.

عرض السيارة 1.850 متر.

ارتفاع السيارة 1.440 متر.

سعة الصندوق الخلفي 517 لتر.

نظام ABS لمنع انغلاق الفرامل.

نظام مانع للحركة.

نظام EBD للتوزيع الإلكتروني للفرامل.

نظام التحكم في الجر.

5 مقاعد مصنوع من القماش.

شاشة عرض معلومات متعددة.

مكيف هواء بفتحات خلفية.

المقاعد الخلفية للسيارة قابلة للطي.

مصابيح لقراءة الخرائط.

قفل مركزي.

جهاز لقياس الأميال المقطوعة.

مصابيح أمامية من الهالوجين.

مزيل للضباب خلفية.

النوافذ الأمامية والخلفية تعمل بالكهرباء.

مرآة الباب إليكترونية.

ضوء مؤشرًا لاستخدام الفرامل.

مقبس أمامي 12V.

جهاز كمبيوتر ليوضح المسافات وكم تبقى من الوقود ومتوسط سرعة السيارة.

ميزة الدخول بدون مُفتاح.

عداد المسافات.

شاشة صغير لعرض درجات الحرارة.

مشغل أقراص.

مدخل لـ الـ aux.

راديو.

سعر نيسان التيما 2022 في السعودية

نيسان التيما 2022 Petrol, CVT 2.5 S بسعر 98.163 ريال سعودي. Nissan Altima 2.5 Sport 2022, Petrol, CVT بسعر 105.2000 ريال سعودي. نيسان Altima 2.0 Turbo SV بسعر 107.500 ريال سعودي. نيسان التيما 2022 2.5 SV 2022, Petrol, CVT بسعر 112.300 ريال سعودي. نيسان ألتيما 2022 2.5 SL 2022, Petrol, CVT بسعر 126.473 ريال سعودي. نيسان التيما 2022 2.0 Turbo SL 2022, Petrol, CVT بسعر 135.713 ريال سعودي.

صور Nissan Altima 2022