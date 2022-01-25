ب 32 ألف ريال أرخص أنواع السيارات الحديثة داخل السعودية بمواصفات ومميزات جبارة

ب32 ألف ريال أرخص أنواع السيارات الحديثة داخل السعودية، من أهم الأمور التي يبحث عنها كثير من المواطنين داخل المملكة السعودية وخاصة فئة العاملين هي البحث عن أنواع السيارات داخل الأسواق السعودية وأرخصها حيثُ قامت كثير من الشركات بخفض أسعار السيارات الحديثة داخل المملكة وإليكم أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية.

ب 32 ألف ريال أرخص أنواع السيارات الحديثة داخل السعودية

فيما يلي قائمة بارخص انواع السيارات الحديثة اةموحودة داخل المملكة العربية السعودية

سيارة شنجان السفن في السعودية

تتوفر السيارة في الأسواق داخل السعودية بسعر 32.900 ريال سعودي.

تتميز السيارة بتصميمها الرائع من الخارج.

تحتوي السيارة من الخارج على أضواء أمامية و عدسات بتقنية LED.

يعمل محرك السيارة باستخدام 4 اسطوانات.

يعمل محرك السيارة بقوة 105 حصان وتصل سعته 1.5 لتر.

سيارة تويوتا يارس في السعودية

تبدأ أسعار الفئة الأولى من سيارة تويوتا راس في السعودية بسعر 45.900 ألف ريال سعودي.

تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي كما تتميز بتصميمها الأنيق الذي يجعلها محل جذب للكثير.

يعمل محرك السيارة بسعة 1.3 لتر وتصل قوته 98 حصان.

يتكون المحرك بـ 4 أسطوانات.

تعمل السيارة باستخدام ناقل حركة يدوي له خمس سرعات مختلفة.

سيارة نيسان صني في السعودية

50.064 ألف ريال سعودي. هو بداية أسعار سيارة نيسان صني داخل المملكة السعودية

تُعد سيارة نيسان صني من افضل السيارات اقتصادية للوقود حيثُ تستهلك مقدار واحد لتر كل 17.1 كيلومتر ى.

تتميز السيارة بتصميمها الأنيق من الخارج والداخل جعلها من السيارات المفضلة للكثير.

تعمل السيارة بمحرك له 4 أسطوانات ويعمل بسعة 1.6 لتر.

يبلغ أقصى عزم دوران السيارة 149 نيوتن لكل متر.

سيارة جيلي بين رِاي في السعودية

تُعد سيارة جيلي بين من السيارات الرياضية التي تتميز بأدائها الرائع.

تعمل السيارة بمحرك تصل سعته 1 لتر وله 3 إسطوانات.

تبلغ قوة المحرك 163 حصان وأقصى عزم دوران له 215 نيوتن لكل متر.

يبلغ معدل استهلاك الوقود حوالي واحد لتر لكل 20.9 كيلومتر.

وقد يصل سعر السيارة 53.900 ريال سعودي .

تبدأ كثير من شركات السيارات بإنخفاض اسعار السيارات الحديثة لديها للتنافس مع شركات السيارات الأخرى التي تقدم الكثير من العروض وخاصة في ظل انخفاض رواتب العاملين وتوقف بعض نشاطات الشركات نتيجة أزمة فيروس كورونا العالمية.