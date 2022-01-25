نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة هيونداي وسوناتا واكسنت للبيع بأسعار رخيصة تبدأ من 18 ألف في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة هيونداي وسوناتا واكسنت للبيع بأسعار رخيصة تبدأ من 18 ألف، توفرت اليوم بالرياض سيارة هيونداي النترا 2015 بنزين فئة ستاندر، محرك 4 اسطوانات سعة 1600 سي سي يولد قوة 130 حصان وممشاها 159 ألف كيلو متر. تتميز السيارة بنوافذ كهربائية بالكامل وتحكم دركسيون ومكابح مانعة للإنزلاق ودعم اتصال يو اس بي وAUX وغيرها من المواصفات، البودي الخارجي به رشوش والماكينة فيها صوت ضبط تاكيهات، أيضاً المكيف لا يعمل حيث يحتاج إلى كمبروسور وريداتير مكيف. الاستمارة والفحص الدوري منتهي وقد وصل أعلى سوم على السيارة إلى 18 ألف ريال.

عروض بيع سيارات مستعملة هيونداي

توفرت اليوم أيضاً للبيع بالرياض سيارة هيونداي النترا أوتوماتيك 2014 فئة فل كامل، محرك بنزين 4 اسطوانات سعة 2000 سي سي يولد قوة 173 حصان قير والممشى 60 ألف كيلو متر. السيارة فل كامل بدون بصمه وحالتها نظيفة جداً وسبب البيع هو السفر والسعر المطلوب 35 ألف ريال، تتميز بدعم خاصية الثبات الالكتروني وتقنية مراقبة ضغط الهواء داخل الاطارات، نظام تثبيت سرعة ذكي ومكابح مانعه للانزلاق ABS، عجلة القيادة متعددة الاغراض وشاشة عرض معلوماتية، بالاضافة إلى كاميرا للرؤية الخلفية وحساسات خلفية للمساعده في الركن وغيرها من المواصفات.

توفرت اليوم للبيع بالشرقيه سيارة هيونداي اكسنت أوتوماتيك 2016 بنزين فئة نص فل، ماكينة 4 اسطوانات سعة 1600 سي سي والممشى 160 ألف كيلو متر. السيارة بها رش بالرفرف الخلفي يمين كما تم تغيير الصدام الأمامي، القير به صوت غير مؤثرعلي نقل السرعات والحركة والسعر المطلوب 23 ألف ريال. تتميز بحساسات خلفية ومكيف متعدد المناطق، إضاءات ليد بالكامل وتحكم من خلال المقود، أقفال آلية للأبواب ونوافذ كهربائية، مقاعد مخمل فاخرة ونظام ترفيهي كامل إلى جانب 6 مكبرات للصوت.

سيارات مستعملة للبيع بأسعار رخيصة

ونعود بتقريرنا إلى عروض هيونداي مستعمل بمدينة الرياض مرة أخرى ولكن هذه المرة مع طراز اكسنت أوتوماتيك 2013، ماكينة إقتصادية 4 اسطوانات سعة 1600 سي سي والممشى لا يتجاوز 50 ألف كيلو متر. المحركات جميعها سليمة على الشرط وكذلك الشاص والإيرباقات، أما البودي فيوجد به رش متفرق بسبب حكات خفيفة والفحص الدوري جديد، السيارة عليها سوم وصل إلى 24500 ريال والبيع قريب.

وتوفرت اليوم أيضاً سيارة هيونداي سوناتا مستعمل أوتوماتيك موديل 2015 بنزين للبيع بمدينة الرياض، ماكينة 4 اسطوانات سعة 2400 سي سي والممشى 281 ألف كيلو متر. الشاص شد بلد والماكينة تم إصلاحها منذ سنتين بسبب عطل وهي الآن تعمل بكفاءة، أما البودي فبه رشوش بدون صدمات بسبب خدوش على رفرفين وبابين من الأمام بالاضافة إلى رفرف خلفي. تتميز بحساسات أمامية وخلفية، فتحة سقف بانوراما، إضاءات ليد وكاميرا خلفية ومكيف أوتوماتيكي، شاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، نظام تثبيت للسرعة وصندوق خلفي كهربائي مع حاجب شمس خلفي وغيرها من المواصفات. الاستمارة جديدة ثاني مستخدم من الوكالة والسعر المطلوب للبيع هو 26 ألف ريال.