أرخص عروض تقسيط …. عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 بالتقسيط لمدة 60 شهر من شركة الجبر بمواصفات ومميزات خيالية

عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 بالتقسيط لمدة 60 شهر، تعد شركه كيا من أفضل الشركات المنتجة لسيارات والتي يوثق العديد من العملاء في جودة إنتاجها من السيارات وعلى رأسها سيارة كيا سبورتاج 2022 التي طرحتها السوق لهذا العام بأربع فئات مختلفة في السعر والإمكانيات التي تتميز بها حيث تتميز ب 4 فئات مختلفة للمحرك يمكن الاختيار من بينها، وإليكم أهم المواصفات والمميزات التي تتميز بها كيا سبورتاج 2022 وأسعارها في مصر والسعودية.

عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 بالتقسيط لمدة 60 شهر

يوجد أكثر من فئة من فئات كيا سبورتاج التي يمكن تقسيطها من شركة الخبر لمدة 60 شهر أي لمدة 5 سنوات .

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

طول سيارة كيا سبورتاج 183.5 بوصة أما العرض 73.4 بوصة وصل ارتفاع السيارة عن الارض 65 بوصه.

183.5 بوصة أما العرض 73.4 بوصة وصل ارتفاع السيارة عن الارض 65 بوصه. أما طول قاعده العجلات اتصل الى 108.4 بوصة.

يوجد اربع اختيارات للمحرك ويتميز المحرك الأول بانهم أزود بشاحن توربيني و مكون من اربع أسطوانات بينما تبلغ سعته 1.6 لتر.

كما يعمل بقوه 177 حصان كويس العزم دورانه إلى 265 نيوتن لكل متر كمان سيارة كيا سبورتاج 2022 متصلة بناقل حركه يعمل يدويا مزود ب 6 سرعات.

متصلة بناقل حركه يعمل يدويا مزود ب 6 سرعات. ويمكن الاختيار بينه وبين ناقل حركه أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات مختلفة.

وأما المحرك الثاني فهو يأتي بسعة 2 لتر كويس العظم الدوران فيه إلى 417 نيوتن لكل متر.

تبلغ قوه المحرك 183 حصان كما تتميز السيارة بوجود ناقل حركه أوتوماتيك مزود بثمان سرعات مختلفة.

أما المحرك الثالث فهو هجين يعمل عن طريق نظام e_handling وتصل سعه المحرك إلى 1.6 لتر.

ويتصل المحرك الهجين بمحرك كهربي لينتج حوالي 169 كيلو وات.

أما المحرك الرابع فهو محرك هجين blug_ in _hybrid يصل عزم دوران إلى 416 نيوتن لكل متر وينتج 137 كيلو وات.

وأما المحرك الثاني فيصل عزم دورانه إلى 350 نيوتن لكل متر وينتج 195 كيلو وات.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022

مزوده بأربع طرق للقيادة وهي comfort smart sport eqo.

تخفي عوادم السيارات و مزوده بنظام ملاحه متطور ثم تأتي بحساسات تعمل علي تسهيل الركن الخلفي للسيارة ويوجد بها كاميرا خلفيه لمراقبه الطريق.

كما أنها مزوده بشاشة مقاس 12 بوصه ويمكن التحكم في التكييف عن طريق الريموت كما أنها مزوده بنظام الفرامل المانعة للانزلاق abs.

أسعار الفئات المختلفة من سيارة كيا سبورتاج 2022