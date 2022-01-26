أرخص عروض تقسيط…ب 800 عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 بدون مقدم لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات خيالية

ب 800 عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022، يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا حيث من أكثر السيارات المريحة وتحتوي على العديد من المواصفات التي يبحث عنها الكثير في السيارات الباهظة الثمن ولذلك تقدم شركة عبد اللطيف جميل عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا فقط بـ 800 ريال سعودي.

ب 800 عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022

تقدم شركة عبد اللطيف جميل من أكبر شركات السيارات داخل المملكة السعودية عروض التقسيط على سيارة سوزوكي فيتارا بقسط شهري 800 ريال فقط ويتم الحصول على العرض بالشروط التالية:

بقسط شهري 800 ريال فقط ويتم الحصول على العرض بالشروط التالية: تمنح الشركة فرصة تقسيط السيارة بقسط شهري يبلغ 800 ريال سعودي.

تمنح الشركة فرصة تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 لفترة تصل إلى 60 شهر وكلما زادت فترة السداد زادت قيمة القسط.

لفترة تصل إلى 60 شهر وكلما زادت فترة السداد زادت قيمة القسط. لا تفرض الشركة دفعة مقدمة على العميل.

تبلغ قيمة الدفعة الأولى 38.242 ألف ريال سعودي.

تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة من قيمة سعر السيارة 29.010 ألف ريال سعودي.

يبلغ سعر السيارة 72.077 ألف ريال سعودي و يتم فرض القيمة المضافة عليها تسدد مع الدفعة الأخيرة للسيارة.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

تتميز سيارة سوزوكي فيتارا 2022 بعدة مواصفات ومنها:

يبلغ طول السيارة حوالي 4 متر وعرضها متر ونصف.

تحتوي السيارة على محرك يعمل بسعة 1600 سي سي ويعمل بقوة 120 حصان.

يصل أقصى عزم دوران السيارة حوالي 156 نيوتن لكل متر.

النوافذ الجانبية للسيارة تم طلائها بمادة الكروم العازل لمنع الضوضاء خاصة أثناء السير في الأماكن المزدحمة.

تحتوي السيارة من الداخل على أربع مقاعد ولكنها.

مميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

تحتوي السيارة على مميزات عدة ومنها: