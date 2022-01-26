نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا كورولا 2022 Toyota Corolla سيدان المدمجة عدوة الميكانيكا المواصفات والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدوة الميكانيكا تويوتا كورولا 2022 Toyota Corolla السيارة الأكثر مبيعاً فى الوطن العربي، قليلة الأعطال، تملك شعبية كبيرة بين محبي سيارات السيدان لما تتميز به من مواصفات عالية الجودة، بجانب سعرها التنافسي مقارنة بالمنافسين من ذات الفئة، مركبة يابانية مدمجة، قوية على الطرقات، قطع غيار متوفرة، محرك شرس، متاح منها 8 فئات مابين المانيوال والاتوماتيك، معدل مبيعات تويوتا يعتبر من أعلى المبيعات حول العالم، الإحصائيات تشير إلى أنه يتم بيع سيارة كل 40 ثانية، بتأكيد ذلك لن يحدث إلا إذا كنت تلك المركبة، فريدة من نوعها محل ثقة العملاء.

تويوتا كورولا 2022 Toyota Corolla

نتيجة لانتشار كورولا الكبير في الأسواق والشوارع أدي ذلك لتوفر مراكز الصيانة في الأرجاء، وقطع الغيار لزيادة الطلب عليها، يعتبر ذلك من أهم مميزات تلك السيارة الرائعة، كما يرتبط ذلك أيضا بسهولة بيعها، لذا لا تشكل عبء على مالكها عن الرغبة في تغيرها، ولا تفقد قيمتها، الكثير من الأشخاص يحلم بإمتلاك سيارة مماثلة، مركبة متعددة الاستخدامات، تقدم أداء مذهل وثابت على الطرقات مع السرعات العالية، بجانب شكلها الخارجي المبهر، والمقصورة الداخلية الفاخرة.

تصميم تويوتا كورولا 2022 الخارجي

الشكل الخارجي لها مذهل ذو تصميم انسيابى جذاب مبهر للعين، وفي ذات الوقت بسيط بدون تكلف تأتي بشباك أمامية تندمج مع المصابيح الأمامية بشكل أنيق، ومن حولها خطوط عريضة والكروم اللامعه المميزة، تدعم وجود كشافات للضباب، والنهارية، المرايا الجانبية تعمل بشكل كهربائي، العجلات تتوفر بأكثر من قياس حسب الطراز مابين ال 15 و 17 إنش.

تصميم 2022 Toyota Corolla الداخلي

تويوتا كورولا 2022 تم تجهيزها من الداخل بشكل محترف واستغلال جيد للمساحة، المقاعد الخمسة تتمتع بجودة عالية وإريحية فى الجلوس، والقدرة على التعديل للحصول على الوضع الأمثل للجلوس والقيادة، يوجد العديد من أماكن التخزين الصغيرة، مقود من الجلد متعدد الاستخدامات، تقفل الأبواب بشكل آلى، يوجد شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة، التكييف يدوي، نظام صوت جيد مع 4 مكبرات للصوت.

أسعار تويوتا كورولا 2022 في السعودية ومصر

يبدأ سعر سيارة كورولا 2022 في المملكة ب 65،700 ريال لفئة إكس إل آي لتصل إلى 74،100 ألف حسب الإضافات، أما جي إل آي تبدأ من 79،300 ألف إلى 82،900 ألف.

الأسعار في مصر بالنسبة للمانيوال ب 307 ألف جنيه، الأوتوماتيك تبدأ من 340،500 ألف جنيه، لتصل إلى أعلى سعر ب 616،000 ألف جنيه الهاي لاين.