نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملكة السيارات.. سيارة لادا نيفا lada niva 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الخيالية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية تعد من أهم الأمور المبحوث عنها بشكل مستمر من قبل الكثير من العملاء، ويرغب الكثيرون في التعرف على كل ما يخص المواصفات الأساسية لتلك السيارة والتي توفر فيها الكثير من التجهيزات والتي تجعلها من أفضل البدائل لأقوى الشاحنات، فالعديد من التجهيزات تعد متوفرة بالسيارة منها التجهيزات للرفاهية، وتجهيزات أخرى لا غنى عنها بالسيارة، ومن خلال ما يأتي نقدم العرض المفصل عن كل ما يتواجد بالسيارة من أساسيات القيادة، وتجهيزات السلامة أثناء القيادة، وكذلك نتعرف على أهم المعلومات عن تكلفة الشراء للسيارة.

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية

المواصفات مع الكامل لتكلفة الشراء واسعار سيارة لادا نيفا بالسعودية تعد هي محر حديثنا من خلال استعراض الآتي من فقراتنا حيث نبدأ بوصف السيارة الأكثر تميز من موديل لاد نيفا والتي تتمتع بالمواصفات التالية:

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية تكون على هذا النحو الآتي:

أهم المواصفات للسيارة لادا نيفا بالسعودية أنها تمتلك تصميما خارجيا قويا يمنحها المزيد من القدرة على الانطلاق سيرا على أصعب الطرق وأكثرها وعورة.

المحرك الخاص بالسيارة يعد متسم بسعة تبلغ ألف وسبعمائة سي سي.

المحرك لديه القدرة على أن ينتج القوة التي تبلغ ثلاثة وثمنين حصان.

عزم دوران الموتور يصل لمائة تسعة وعشرين نيوتن لكل متر.

الناقل للحركة من النوع اليدوي والمقسم لعدد خمس سرعات.

تجهيزات الأمان بالسيارة لادا نيفا بالسعودية

من بين أهم التجهيزات للأمان المكابح التي تمنع الانغلاق، وكذلك تتوفر الوسائد الهوائية والتي تمتلئ بالهواء على الفور حال الاستشعار من قبل أجهزة معينة بوجود أي حائل يصطدم بالسيارة فهذا ما يوفر للراكب مزيد من الأمن فهذ يحول من تلقي الرضوض والصدمات.

اسعار سيارة لادا نيفا بالسعودية

اسعار سيارة لادا نيفا بالسعودية تختلف بحسب الفئة التي تكون السيارة منتمية لها، ومن الممكن أن يتم الشراء لتلك السيارة بالسعر الذي يصل لأربعة وثلاثين ألف ريال سعودي، والسعر لا يعد متضمن لقيمة الضريبة.