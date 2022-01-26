الغندورة وصلت السعودية.. سيارة سوزوكي التو 2022 الجديدة في سوق السيارات بمواصفات وأسعار خيالية

مواصفات سيارة سوزوكي التو الجديدة تعد مبحث للكثير من محبي الاطلاع بشكل مستمر على كل جديد بعالم السيارات حيث تعد السيارة من الماركة العالمية سوزوكي موديل ألتو من بين أقوى الموديلات والتي تنتشر بمختلف الأسواق المحلية والعالمية ولها الكثير من المزايا والمواصفات والتي تجعلها واحدة من بين المقترحات الأقوى والأفضل من بين الشاحنات الأكثر شهرة بالسوق المحلية، وفي تلك السطور نتحدث عن أهم المواصفات الخاصة بالسيارة وكل ما تمتاز به من خصائص مع بيان كل ما يتعلق بتكلفة الشراء للسيارة من موديل ألتو الجديد.

مواصفات سيارة سوزوكي التو الجديدة

المواصفات والأسعار للسيارة سوزوكي التو الجديدة نتابعها عبر ما يلي من تلك السطور المقبلة حيث تعد السيارة ممتلكة لأقوى تصميم وطول عجلات مناسب يجعلها أكثر قوة وثبات على أصعب الطرق، ومن أهم ما تمتاز به من مواصفات أيضا ما يلي مواصفات سيارة سوزوكي التو الجديدة من بينها ما يلي:

السيارة ممتلكة لمحرك من النوع 3 سليندر.

قوة المحرك تبلغ سبعة وأربعين حصان.

العزم لدوران السيارة يصل لنحو ثمانية وستين نيوتن لكل متر.

الناقل الحركي من النوع الخماسي.

الأبعاد الخارجية للسيارة:

الطول الخاص بالسيارة من ماركة سوزوكي ألتو

يصل لنحو ثلاثة مترات ونصف.

العرض للسيارة يبلغ متر ونصف.

الارتفاع الخاص بالسيارة ألتو الجديدة عن سطح الأرض يبلغ متر ونصف.

السعة التي تبلغها الشنطة الخلفية تصل لنحو مائة وثمانين لترا.

تجهيزات مهمة وكماليات بالسيارة

من أهم التجهيزات للسيارة ما يلي:

السيارة تمتلك المصابيح من النوع هالوجين.

المكيف الهوائي من النوع المميز ويعمل بالريموت كنترول.

المكيف الهوائي من النوع المميز ويعمل بالريموت كنترول. من الممكن أن تطوى المقاعد كهربيا لتوفير مزيد من الراحة للراكب.

سعر السيارة سوزوكي التو الجديدة

السعر الخاص بهذا الموديل من السيارات المميزة من ماركة سوزوكي من موديل ألتو الجديد يتراوح ما بين أربعين وخمسين ألف ريال سعودي، وبالنسبة للسعر الخاص بها بالسوق المحلية يصل لنحو مائة واحد وعشرين ألف ريال سعودي حسب فئة الموديل.