نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغندورة وصلت.. سيارة سوزوكي الجبارة في السعودية بمواصفات وامكانيات خارقة والسعر جبار في المقال التالي

عمر شويل - جدة الغندورة وصلت.. سيارة سوزوكي الجبارة في السعودية ، سيارة سوزوكي تعني القوة والصلابة والفخامة فهي السيارة المنتظر صدورها بسوق السيارات المحلي بالمملكة العربية السعودية، فهناك الكثير من الأشخاص المهتمين كثيراً بالسيارات وخاصة السيارات اليابانية لأنها تتميز عن أي نوع أخر بالبراعة والقدرة على التحرك على الطرقات الوعرة بالمملكة.

كما أنها من العلامات التجارية التي أثبتت قدرتها وقوتها منذ عقود سابقة، فالشركة اليابانية تصر دائماً عن صناعة إصدارات حديثة من السيارات تحمل معها العديد من المواصفات والمميزات التي جعلتها السيارة الأفضل والأكثر إقبالاً.

الغندورة وصلت.. سيارة سوزوكي الجبارة في السعودية

تحتوي سيارة سوزوكي 2022 العديد من المواصفات التي تميزها عن باقي السيارات والتي الإقبال عليها أكثر من المعتاد ومن أهمها التالي:

بها محرك يبلغ 1600 سي سي بقوة 120 حصان.

قوة عزم الدوران تصل إلى 156 نيوتن متر.

فتيس السيارة من النوع الأوتوماتيكي العادي وهو مزود بـ 6 سرعات.

يصل عدد اسطوانات المحرك إلى 4 اسطوانات وبها 16 صبابة.

تسارع السيارة يبدأ من 0 حتى 100 كيلو متر في الساعة 13 ثانية.

تبلغ سعة خزان وقود السيارة إلى 47 لتر، ومتوسط استهلاك الوقود 5.5 لتر لكل 100 كيلو متر.

تصل مساحة قاعدة الاطارات 2.500 متر.

السرعة القصوى لسيارة سوزوكي 180 كيلو متر في الساعة.

180 كيلو متر في الساعة. أما طول السيارة فيصل إلى 4.42 متر، بينما يكون عرضها حوالي 182 متر.

وارتفاعها يبلغ 1.71 متر.

مميزات سيارة سوزوكي 2022

تضم السيارة مجموعة من المزايا التي تجعلها من السيارات التي يقبل عليها الكثير من محبين السيارات وأهم مزاياها التالي:

سيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي للعجلات.

بها شبكة كبيرة من الأمام.

ما حول النافذة يكون مطلي بمادة الكروم.

تحتوي على كراسي كهربائية وإنذار.

تم إعادة تصميم المصابيح الأمامية.

عجلات السيارة من المعدن أما الزجاج فهو حاد جداً.

يوجد بها كشافات خاصة بالرؤية النهارية مدمجة من نوع الليد.

بالسيارة مصابيح للرؤية أثناء الضباب تكون من الليد.

تمتلك السيارة نظام مكابح ومثبت سرعة.

تضم السيارة عدد من الوسائد الهوائية لكي تحمي السائق والركاب.

سعر سيارة سوزوكي 2022 في السعودية

يتم تحديد سعر السيارة على حسب فئتها وموديلها فقد يبدأ سعر السيارة في المملكة من 98.785 ريال سعودي حتى 46.345 ريال سعودي.