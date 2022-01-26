“اختيارك الأفضل”.. مواصفات ومميزات سيارة تويوتا رايز 2022 وأسعارها في الأسواق

يعد إصدار سيارة تويوتا رايز 2022 إمتداد للإصدار TOYOTA rav4 حيث تنتمي السيارة تويوتا رايز إلى فئة الكروس أوفر الشهيرة، فهي تتمتع بقوة الطراز مع توافر التصميم الخارجي المتلاءم والأنيق كما أنها تحمل الطابع الرياضي للسيارات، كما تحتوي السيارة تويوتا رايز على كافة الإمكانيات الحديثة التي توفر وسائل الأمن والسلامة، ومازالت شركة تويوتا تقدم لسوق السيارات كل ماهو يجعلها لا تزال في صدارة شركات تصنيع السيارات في العالم، وفي ذلك المقال سوف نتحدث عن جميع المواصفات الخاصة بالسيارة مع توضيح اسعارها في مصر والسعودية والإمارات والكويت.

مواصفات سيارة تويوتا رايز 2022

تعد السيارة تويوتا رايز 2022 هي الإختيار المفضل لكثير من العائلات لما تتمتع به من تصميم متميز ونادر كما أنها تحتوي على كافة وسائل الأمان التي يبحث عنها الكثيرون، وفيما يلي نوضح مواصفات تويوتا رايز 2022:

المواصفات الداخلية للسيارة تويوتا رايز 2022

يتوفر بالسيارة تويوتا رايز 2022 تقنيات الإتصال الحديثة.

تحتوي السيارة تويوتا رايز على زجاج أمامي واسع مما يمنح القائم على القيادة رؤية أوضح ومجالاً أكبر.

تمتلك السيارة تويوتا رايز صندوق بسعة 369 لتراً للإحتفاظ بكافة الأمتعة.

المواصفات الخارجية لسيارة تويوتا رايز 2022

تمتلك السيارة تويوتا رايز 2022 محرك قوته تصل إلى 83 حصاناً.

معدل إستهلاك الوقود للسيارة تويوتا رايز هو لتر لكل 20.2 كيلو متر.

ناقل الحركة المتوفر بالسيارة من النوع CVT ذو الإستجابة السريعة.

سعر تويوتا رايز 2022

تتوفر السيارة تويوتا رايز 2022 في الأسواق بإصدارين كما سنوضح فيما يلي اسعار السيارة في بعض البلدان العربية: