أخيرا وصلت السعودية... سيارة شيفرولية سبربان 2022 مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الخرافية

سيارة شيفرولية سبربان 2022، تعتبر سيارة شيفرولية سبربان 2022 من السيارات الرائعة لفئة الدفع الرباعي الكبيرة، حيث أنها ذات مساحة داخلية شاعرة تصل نحو ثلاث صفوف وتسع نحو سبع ركاب، كما نها تعتمد على الحمولة الكبيرة، وتتمتع السيارة بالكثير من المميزات والتقنيات الحديثة التي تساعد القائد بطريقة قياسية، وتتمتع بالعديد من المواصفات المتميزة، والكثير من وسائل التكنولوجيا والسلامة، كما أنه يكون من السهل السير بها بالطرق الضيقة، وسوف نتعرف في السطور القادمة على أهم المواصفات التي تتمتع بمها سيارة شيفرولية سبربان 2022.

سيارة شيفرولية سبربان 2022

تمكنت سيارة شيفرولية من الحصول على مواصفات متعددة تتمثل في الآتي:

تتميز سيارة سبربان 2022 بأنه من فئة السيارات المتميزة التي تتمتع بتقنية الدفع الرباعي الكبيرة،

كما أن سيارة سبربان تتكون من ثلاث صفوف وذات مساحة داخلية كبيرة.

السيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي ذات ثلاث صفوف مع وجود 8 مقاعد بشكل مميز.

المقاعد الأمامية الموجودة بالسيارة مبطنة بطريقة جيدة وتدعم مساحة شاغرة للسائقين والركاب.

تأتي السيارة بوسائد معقدة متينة وتمنحك رؤية خارجية بشكل جيد ومقدمة وجوانب السيارة تأتي بجنوط لتحسين الرؤية الخلفية ويوجد أعمدة بالسقف متينة.

تتمتع السيارة بتقنية مانع للضوضاء الخارجي والرياح الشديدة.

تتميز السيارة بوجود شاشة لمس ذات مقاس 10.2 بوصة حتى تصل لها وتتوفر بقوائم سلسة

وذات نظام بسيط يدعم المدخلات والشاشة ذات مقابض وأزرار للتحكم بالصوت.

مميزات سيارة شيفرولية سبربان

تدعم السيارة الكثير من وسائل الترفيه القياسية من خلال وجود شاشة تعمل بتقنية اللمس ذات مقاس 10.2 بوصة

وتقنية ألأبل كاربلاي اللاسلكي، والاندرويد وتقنية البلوتوث.

السيارة متوفر بها معلومات ووسائل ترفيه متعددة ومجموعة متنوعة من العدادات ألرقيمه ذات مقاس 12.3 بوصة.

تدعم نظام ستريو ذات 10 مكبرات للصوت، وتدعم نظام ترفيه بالمقعد الخلفي مع توفير 2 شاشة لمس بمقاس 12.6 بوصة.

سعر سيارة شيفرولية سبربان 2022 بالسعودية