ارخص عروض التقسيط...بدون مقدم عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2021 لمدة 60 شهر من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات خيالية

قامت شركة عبداللطيف جميل بتقديم عروض التقسيط على سيارة سوزوكي فيتارا بقسط شهري يصل إلى 800 ريال سعودي فقط وتعد سيارة سوزوكي فيتارا من السيارات التي يسعى لها كثير من العملاء لامتلاكها والحصول عليها حيثُ تجمع بين المواصفات والمقاييس المطلوبة بالإضافة إلى سعرها المناسب للكثير.

بدون مقدم عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2021

توفر شركة عبد اللطيف جميل فرصة تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا بقسط شهري 800 ريال سعودي.

بقسط شهري 800 ريال سعودي. تبلغ قيمة الدفعة الأولى من سعر السيارة الأصلي 83 ريال سعودي.

أقصى فترة سداد القسط سيارة سوزوكي فيتارا حتى 5 سنوات مع زيادة قيمة القسط زيادة فترة السداد.

حتى 5 سنوات مع زيادة قيمة القسط زيادة فترة السداد. تحدد قيمة الدفعة الأخيرة حوالي 19 ألف ريال سعودي.

تبلغ نسبة الفائدة السنوية للسيارة 15% بينما تبلغ قيمة الضريبة المضافة 14 ألف ريال سعودي.

تقدم الشركة فرصة التقسيط دون دفع أي رسوم إدارية كما تقوم الشركة بدفع القسط الأول بدلًا من العميل لأول عامين من فترة التقسيط.

مميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2021

كما ان لسيارة سوزكي فيتارا 2021 العديد من المميزات التى تفضلها عن باقي أنواع السيارات الحديثة واليكم هذه المميزات وهي:-

تتميز السيارة بطلاء الزجاج الجانبي بمادة الكروم لمنع الضوضاء الخارجية وخاصة عند زيادة السرعة.

تتميز السيارة بوجود نظام الجر الأمامي للعجلات الموجودة بها.

تتوفر السيارة بعدة ألوان منها الأزرق والأحمر والأبيض.

تم صناعة مقاعد السيارة بنوع من الجلد الناعم ليعطي الإحساس بالراحة عند الجلوس.

تحتوي على كثير من وسائل الترفيه مثل وجود المكيف وتدعم الاندرويد و آبل كار.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2021

تحتوي سيارة سوزوكي فيتارا 2021 على الكثير من المواصفات التي جعلتها محل جذب للكثير ومن أهمها: