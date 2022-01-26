أقوي وارخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية 2022، نعلم جميعًا أن المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر سوق في تجارة السيارات بمختلف الأنواع لكي تناسب جميع أذواق المواطنين فالبعض يبحث عن الإمكانيات ولا ينظر إلى سعر السيارة والبعض الآخر يبحث عن السعر المناسب وأيضًا بإمكانيات كبيرة ولذلك سنقدم لكم أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية.

36 الف ريال سعودي أقوي وارخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية 2022 بمواصفات ومميزات جبارة

أقوي وارخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية 2022

سوف نقدم لكم الان أرخص أنواع السيارات في السعودية بمواصفات ومميزات خيالية

سيارة شيفروليه سبارك LS 2022 في السعودية

تتوفر السيارة داخل المملكة السعودية بأسعار تبدأ بـ 36.900 ألف ريال سعودي.

يعمل محرك السيارة باستخدام 4 إسطوانات وتصل سعته 1.4 لتر.

تعد من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود حيثُ تستهلك حوالي واحد لتر كل 19.6 كيلومتر.

يعمل محرك السيارة بقوة تصل إلى 67 حصان.

يبلغ أقصى عزم دوران للسيارة حوالي 127 نيوتن لكل متر.

تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي.

سيارة جيلي بين رّاي في السعودية

توجد السيارة داخل المملكة بسعر يبدأ من 53.900 ألف ريال سعودي.

تعد جيلي بين من السيارات الرياضية التي تتميز بالفخامة والأداء المتميز.

يعمل محرك السيارة باستخدام 3 اسطوانات.

يصل سعة المحرك حوالي واحد لتر.

يعمل المحرك بقوة 163 نيوتن لكل متر.

يبلغ أقصى عزم دوران السيارة 215 نيوتن لكل متر.

سيارة نيسان صني في السعودية

يبلغ سعر السيارة في أسواق المملكة العربية السعودية حوالي 50.064 ألف ريال سعودي.

تعمل السيارة بمحرك تصل سعته 1.6 لتر ويعمل بقوة 118 حصان.

يبلغ عزم دوران محرك السيارة 149 نيوتن لكل متر.

تستطيع السيارة السير إلى 100 كيلومتر في غضون 15.5 ثانية فقط.

سيارة نيسان صني في السعودية

تبدأ أسعار فئات تويوتا راس داخل المملكة بسعر 45.90 ألف ريال سعودي.

تتميز السيارة بتصميم الشبك الأمامي باللون الأسود الأنيق.

تعمل السيارة بمحرك تصل سعته 1.3 لتر وبقوة 98 حصان.

تعمل السيارة بمحرك يعمل مانيوال باستخدام خمس سرعات.

أسباب انخفاض أسعار السيارات داخل المملكة السعودية

يرجع انخفاض اسعار السيارات الحديثة داخل المملكة السعودية إلى عدة أسباب ومنها: