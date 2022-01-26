أرخص تقسيط... عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاچ أي اكس 1.6 2022 من شركة الجبري بمواصفات ومميزات رائعة جدا

تقسيط سيارة كيا سبورتاچ أي اكس 1.6 2022 ،سيارة كيا سبورتاج أس اكس 1.6 2022 من السيارة التي تعمل بنظام الدفع الرباعي ويفضلها الكثير داخل المملكة العربية السعودية وخاصة العائلات وقامت شركة كيا بتوفير عروض التقسيط على السيارة لكي تعطي الفرصة لراغبي امتلاك السيارة والذين لا يستطيعون شرائها نقدًا فرصة امتلاكها.

تقسيط سيارة كيا سبورتاچ أي اكس 1.6 2022

يبلغ سعر سيارة كيا سبورتاچ أي اكس 1.6 موديل 2022 حوالي 108.903 ألف ريال سعودي.

يبلغ قيمة القسط الشهري للسيارة 2.020 ريال سعودي.

تصل فترة السداد بالتقسيط حتى 60 شهر وكلما زادت فترة السداد زادت قيمة القسط الشهري.

تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة من إجمالي سعر السيارة حوالي 32.671 ريال سعودي.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج أس اكس 1.6 2022

تحتوي سيارة كيا سبورتاج أس اكس 1.6 على بعض المواصفات الخاصة والتي تميزها عن غيرها ومن هذه المواصفات ما يلي:

يبلغ طول السيارة حوالي 4660 مم وارتفاعها عن سطح الأرض حوالي 1660 مم.

تبلغ مساحة حقيبة السيارة 466 لتر.

تحتوي السيارة على مصابيح بتقنية فأست باك ذات لون شفاف

تحتوي السيارة من الخلف على سبويلر يعبر عن الدقة في تصميم السيارة.

لا تحتوي أبواب السيارة على عتبة لتكون مناسبة للتصميم الخارجي الجذاب.

تم إطلاق السيارة بنوع السقف بنفس لون السيارة ونوع آخر باللون الأسود اللامع مخالف إلى لون السيارة.

تحتوي السيارة من الخلف على مصد مطابق تمامًا إلى المصد الأمامي يحتوي على شبك أسود ذو فتحات متفرقة وبارزة.

مميزات سيارة كيا سبورتاج أس اكس 1.6 2022