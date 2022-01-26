القوة والمتانة.. سيارة تويوتا ميراي 2022 Toyota Mirai في السعودية بأسعار ومواصفات مناسبة للجميع

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا ميراي 2022 نتحدث عنها من خلال الآتي من تلك الفقرات، حيث تعتبر السيارة واحدة من بين أقوى الشاحنات المميزة، حيث تعد السيارة ممتلكة للكثير من المواصفات والخصائص التي تتميز بكونها فريدة وبالأخص من داخل محتويات السيارة والميكانيكا الخاصة بها، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن أهم المواصفات الحاص بالسيارة مع بيان التكلفة الشرائية الخاصة بتلك الشاحنة.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا ميراي 2022

الأسعار والمواصفات للسيارة تويوتا ميراي 2022 تعد مبحث للكثير من المهتمين بعالم السيارات، والمتابعة لكل ما هو جديد بالأخص للموديلات الجديد من الشركة العالمية تويوتا، ومنها الموديل ميراي، والذي يتسم بعدد من الخصائص والمواصفات المميزة والتي من أهمها ما يأتي:

مواصفات سيارة تويوتا ميراي 2022

مواصفات سيارة تويوتا ميراي 2022 نتحدث عنها من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة:

المحرك الخاص بالسيارة يعد من طراز فريد حيث يعمل بالنظام الخاص بالخلايا الهيدروجينية.

السيارة تعمل بالقوة التي تبلغ مائة واحد وخمسين حصان.

عزم الدوران للمحرك يصل لنحو مائتين سبعة وأربعين نيوتن لكل متر.

السرعة الخاصة بالناقل الحركي واحدة.

التسارع الخاص بتلك السيارة يصل لقيمته خلال ثماني ثواني فقط.

النطاق الخاص بالسير بالحد الأقصى يصل لنحو أربعمائة ميلا، وهذ بالنسبة للنسخة الجديدة الخاصة بموديل سيارة تويوتا ماري.

السيارة من حيث تساعها تكفي لعدد أربعة من الركاب.

السيارة من حيث تساعها تكفي لعدد أربعة من الركاب. المساحة المتوفرة بالمقصورة كي تكون الأقدام ممتدة تصل لنحو اثنين وأربعين إنش.

حيث أن المقاعد التي تتواجد بالخلف من السيارة من الممكن التحكم في وضعها ومستواها.

النظام الصوتي الخاص بالسيارة مؤلف من إحدى عشر سماعة.

تتوفر المداخل من نوع يو إس بي، وأي يو إكس.

النظام الخاص بالمكابح من النوع المانع للانغلاق.

أسعار سيارة تويوتا ميراي 2022

أسعار سيارة تويوتا ميراي 2022 تتراوح ما بين ستين إلى أربعة وستين ألف دولار أمريكي وهو السعر العالمي للسيارة بمختلف المعارض بالسوق العالمية، وهو السعر للسيارة من الفئة الأولى ويعمل بطاقة الهيدروجين حيث تعد هذه السيارة منافسة لأقوى الموديلات من الماركات المنافسة من الأنواع الأخري من السيارات.