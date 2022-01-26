يارس 2021 السعر أقل عن الجديدة بـ25% والسر خرافي.. تويوتا رخيصة

يارس 2021 هي أحد أروع الاختيارات التي توفرها شركة تويوتا العالمية، وهناك العديد من الحالات المستعملة منها بأقل عن سعر الجديدة بأكثر من الربع، والسر في طرح موديل يارس 2022 واقتراب طرح الموديل الأكثر يارس 2023 وهنا المفاجأة حيث ستقلص الشركة اليابانية إنتاجها لـ يارس سيدان في العديد من دول العالم وتتجه إلى إنتاج يارس كروس لتكون البديل الأقل سعرا الذي يساعد تويوتا بالإضافة إلى كورولا كروس على التوغل في سوق الكروس بالعالم لاسيما المملكة العربية السعودية.

ياريس 2021.. السعر أقل عن الجديدة بالربع والسر خرافي تويوتا رخيصة

هناك سيارة يارس في تبوك، لون البودي الخارجي للسيارة أبيض شديد السطوع، سعر السيارة 55 ألف و500 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة أقل بأكثر من ربع سعر نفس السيارة الجديدة، السيارة موديل 2021.

فئة السيارة المستعملة المشار إليها هي فل كامل، وتحتوي السيارة على تكييف ثلاجة وكذلك نظام دفاعي من العجلات الأمامية.

محرك السيارة بحالة ممتازة وكذلك ناقل الحركة ممشى السيارة خرافي هو 4000 كليومتر فقط وهي ممشى جيد جدا.

حالة بودي السيارة وكالة السيارة بالكامل بدون ملاحظات تماما من الصدام للصدام.

يارس 2021 أقل بـ25% من سعرها جديدة لدى وكالة عبداللطيف جميل

كذلك هناك يارس في الشرقية الحالة مستعملة ممشى 19 ألف 171 ريال سعودي، السيارة بحالة جيدة من الداخل ونالت تنجيد جيد.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة هو 43 ألف ريال وهي الفئة الأولى من موديل 2021، وهي بذلك أقل من سعرها جديدة بـ25%.

السيارة تحتوي على عازل على البودي ضد أشعة الشمس لمنع تساقط الرش الأصلي من الوكالة.

ملاحظات السيارة هي استقبالها لصدمة في الشنطة الخلفية وتم معالجتها لدى وكالة تويوتا بالمملكة العربية السعودية.

جميع كماليات السيارة تعمل بشكل جيد وجميع مشمولاتها متواجدة.

حالة يارس رهيبة بممشى منخفض 400 كيلومتر بحالة الوكالة بالكامل