يتبع السعوديين علامة تويوتا في معظم حالاتها جديدة كانت أو مستعملة، وخاصة الحالات النظيفة السيارات المستعملة، حيث تعد الماركة اليابانية واحدة من أقوى العلامات الأوسع انتشار في المملكة العربية السعودية، وكذلك هناك طلب كبير على السيارات المستعملة بنظام التنازل عن طريق البنوك المنتشرة في المملكة خاصة الحالات التي تأتي بدون مقابل وبأقل الأقساط وأكثر الحالات الجذابة والتي ليست عليها الكثير من الملاحظات.

سيارات مستعملة تويوتا للتنازل بدون مقابل أقل من ١٠٠٠ ريال

هناك سيارة يارس موديل 2020، السيارة تمتلك قير يعمل بنظام الناقل الأتوماتيكي، ممشى السيارة هو ممشى منخفض 31 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه مكان السيارة في الطايف، وتحتوي السيارة على العديد من التجهيزات منها كاميرا خلفية.

السيارة من فئة متميزة وهي Y وهي الفئة الأولى التي تحتوي على أهم تجهيزات السيارة الخرافية.

يارس المشار إليها بنظام التنازل، عدد الأقسام التي تم دفعها بالفعل هو 17 قسط.

القسط الشهري للسيارة هو 468 ريال شهري، وعدد الاقساط المتبقية بالكامل هي 43 قسط.

وفي الوقت نفسه التنازل عن السيارة بدون مقابل نهائيا.

سيارات مستعملة بحالات نظيفة وممشى منخفض وبأقل من 1101 ريال قسط بدون مقابل

كذلك هناك يارس 2021 في الجوف، السيارة باللون الأبيض، حالة السيارة من الخارج والداخل وكالة.

وفي الوقت نفسه ناقل حركة محرك السيارة يعمل اتوماتيكا وحالته ممتازة فوق الـ90%.

حالة المحرك جيدة بتقييم 9 على 10، السيارة للتنازل بدون مقابل وهي من المالك الأول من وكالة عبداللطيف جميل.

ممشى السيارة 50 ألف كيلومتر وقسطها الشهري هو 1100 ريال سعودي.

زجاج السيارة بالكامل بحالة الوكالة باستثناء الرفرف الأمامي جهة اليمين وتم معالجة الصدمة ورشها.

تويوتا كورولا للتنازل بدون مقابل في السعودية والتفاصيل فيما يلي