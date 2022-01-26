سيارات مستعملة هونداي النترا 2021 وسوناتا للتنازل بدون مقابل ١٥٠٠ شهريا

سيارات هونداي النترا 2021 وسوناتا الكورية هي إحدى وحوش السيارات في المملكة العربية السعودية، وحققت نجاحات كبرى بموديلات عديدة لاسيما النترا خاصة موديلها قبل الخريج 2021 الذي أبهر الكثيرين حول العالم وخاصة دول الخليج لاسيما السعودية، ويتطلع الكثيرين في المملكة لشراء سيارات تتبع العلامة المشار إليها بنظام التقبيل وهناك العديد من السيارات بهذا النظام تنتظرك عزيزي القارئ في السطور القادمة للإطلاع عليها، وتضم الحالات التالية سيارات نظيفة بـ ممشى منخفض.

سيارات مستعملة هونداي النترا 2021 وسوناتا للتنازل بدون مقابل أقل من ١٥٠٠ شهريا

هناك سيارة هونداي النترا 2021 ممشى السيارة 18 ألف ريال وهي للتنازل بقسط شهري 1033 ريال.

وفي الوقت نفسه المتبقي من الأقساط هو 57 قسط، وهناك دفعة أخيرة هي 24 ألف ريال سعودي.

التنازل بدون مقابل، حالة السيارة سلمية بنسبة 95% من الداخل ومن الخارج سليمة بنسبة 100%.

السيارة بدون حوادث نهائيا والبودي خالي من الخدوش والصدمات، جميع زجاج الأبواب يعمل بشكل جيد.

الكشافات الأمامية بحالة جيدة وحالة المحرك وناقل الحركة تزيد عن 95%، السيارة متواجدة في الرياض.

سيارات مستعملة هونداي سوناتا للتنازل بدون مقابل حالات نظيفة

حالة أخرى في جده، النترا 2021، الممشى 24 ألف كيلومتر، ايرباج السيارة الأمامي مفتوح بسبب حادث بسيط وهي بدون ايرباج.

وفي الوقت نفسه السيارة تتبع بنك الراجحي والتنازل بدون مقابل والقسط الشهري 1216 ريال سعودي.

حساس الكفر والمساعد الأيسر جهة الأمام بحالة إلى التصليح وهم كل ما يحتاج إلى الصيانة بالإضافة إلى الإيرباج بالسيارة.

الأقساط المدفوعة 8 أقساط وعدد باقي الأقساط 52 قسط وهناك دفعة تملك يتم دفعها عند كتابة العقد النهائي.

يجب أن يكون مالك السيارة الجديد عميل لدى بنك الراجحي.

سوناتا بقسط شهري رخيص في المملكة التنازل بدون مقابل