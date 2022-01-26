سيارات مستعملة لاندكروزر 2022 الجبارة أرخص الحالات النظيفة والسر مفاجأة

لاندكروزر 2022 هي أحد أقوى وأكثر السيارات قوة وبالتالي جاذبية في المملكة العربية السعودية، وهناك حالات عديدة منها مستعملة بحالة الوكالة وفيما يلي نستعرضها هنا، وقابلت سيارات لاند كروزر 2022 موجة جديدة من الانخفاض والسر في اقتراب طرح لكزس موديل جيب لكزس الجديد LX 600 2022، والذي يعد المنافس الأشرس والأشهر لـ لاند كروزر في السعودية وهي ما شهدت السنوات الماضية وما ستشهده السنوات القليلة القادمة قياسا على الفترة الماضية.

لاندكروزر 2022 الوحش الكاسر أسعار أقل والسر مفاجأة.. تويوتا رخيصة

هناك سيارة لاندكروزر 2022 في الرياض، ممشى السيارة هو 8000 كيلومتر وهو ممشى منخفض ومناسب لحالة استثنائية نظيفة.

وفي الوقت نفسه السيارة فئة GXR L4 فل كامل، حالة السيارة من البودي وكالة ومن الداخل لا يشوبها شائبة.

خزان وقود السيارة من الحجم الكبير ويتسع لـ110 لتر من الوقود، كشافات السيارة بحالة الوكالة.

السيارة على طبقة من العزل الحراري لحماية البودي من آثار الشمس الحارقة.

كذلك السيارة من الأمام للخلف بدون ملاحظات وسعرها هو 336 ألف ريال سعودي.

سيارات مستعملة لاندكروزر 2022 بأنظف الحالات وأرخص الأسعار

كذلك هناك لاند كروزر 2022 في الشرقية فئة L3، ممشى السيارة هو 16 ألف كيلومتر، حالة المحرك والقير بدون ملاحظات نهائيا.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة هو 320 ألف ريال، تم إجراء جميع الصيانات في الوكالة في الموعد المحدد لهم.

السيارة من الداخل كالجديدة بدون اي خدوش أو صدمات، البودي الخارجي محمي بطبقة نانو مضادة للشمس.

حالة السيارة من الداخل بحالة الجديدة وليست هناك اي كماليات تعمل بشكل ممتاز بدون اي مشكلات.

تقييم السيارة العام بحالة 9 من 10 ولا تعاني السيارة من اي عيوب على صعيد عضلاتها أو الكفرات أو الزجاج.

لاندكروزر الوعرة الجبارة بأسعار مفاجأة في المملكة السعودية