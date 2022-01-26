اقوي وأرخص عروض تقسيط... تقسيط سيارة كيا سبورتاچ أل اكس على 5 سنوات من شركة الجبر بمواصفات ومميزاتها من الداخل والخارج

تقسيط سيارة كيا سبورتاچ أل اكس، تتميز سيارة كيا سبورتاچ 2.4 موديل 2022 بالعديد من المواصفات التي جعلتها حلم لكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية لامتلاكها والحصول عليها ولذلك قامت الشركة بتوفير عروض التقسيط على السيارة لفترة سداد تصل حتى خمس سنوات كما تتيح للعميل اختيار طريقة السداد المناسبة له.

تقسيط سيارة كيا سبورتاچ أل اكس 2022

تقدم شركة كيا عروض التقسيط على سيارة كيا سبورتاچ أل اكس 2.4 2022 وذلك عن طريق:

يبلغ سعر السيارة داخل المملكة السعودية 103.958 ألف ريال سعودي.

تبلغ قيمة الدفعة الأولى حوالي 10.396 ريال سعودي.

يصل قيمة القسط الشهري للسيارة 1.928 ريال سعودي وتصل فترة السداد حتى خمس سنوات

وكلما زادت مدة السداد زادت قيمة القسط الشهري للسيارة.

تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة من قسط السيارة 31.188 ألف ريال سعودي.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2.4 2022

يوجد العديد من المميزات الخاصة بالسيارة ومنها:

تتميز السيارة بوجود كاميرا خلفية بزاوية 360 درجة تساعد في العودة للخلف ومنع حدوث التصادم.

وتتميز السيارة بوجود أجهزة استشعارات ضوئية تعمل بنظام أوتوماتيكي في حالة الاصطدام بأي شيء.

في الأماكن المظلمة كما تعطي أشارة تحذير قبل الاصطدام بشيء.

تتميز كيا سبورتاچ 2.4 بوجود نظام ابل كار بلاي.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج أل اكس 2.4 2022 من الداخل

تحتوي السيارة من الداخل على شاشة تاتش تقوم بعرض معلومات حول السيارة .

تحتوي السيارة على فتحات للتهوية من الداخل عددها ثلاث فتحات في أماكن متفرقة.

تم صناعة مقاعد السيارة من الجلد العالي الجودة لكي يعطي راحة عند الجلوس.

تحتوي السيارة على كونسول به مفاتيح تعمل بالتاتش كما يوجد فيه مساند لوضع أكواب المشروبات.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج أل اكس 2.4 2022 من الخارج

تحتوي السيارة على بعض المواصفات الخاصة بها ومنها: