الوحش الجامد وصل.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 الشكل الجديد في السعودية بأسعار ومواصفات خيالية

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عمر شويل - جدة مواصفات واسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر تعد من أكثر الأمور التي يهتم بمعرفتها عدد من الراغبين في الشراء للسيارة ومن يرغبون في استكمال إجراءات الحجز لتلك الشاحنة المميزة بعد الدراية والعلم التام بكل المواصفات والمعلومات التي تخص السيارة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المواصفات التي تخص السيارة، وكذلك التكلفة السعرية للسيارة.

مواصفات واسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر

كل ما يتعلق بالأسعار والمواصفات الخاصة بالسيارة تويوتا اف جي كروزر نتابعها بمزيد من التفصيل وهذا من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة حيث تعد السيارة ذات مستوى من الثبات العالي على الطريق، ولها قدرات تشغيلية فائقة بفضل ما تحتوي عليه من أجزاء الميكانيكا الخاصة بها ومواصفات مكوناتها الداخلية المطابقة للمعايير العالمية، وفيما يأتي أهم مواصفات السيارة:

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر نتعرف عليها من خلال ما يأتي:

التصميم الخارجي ومن الداخل للسيارة في غاية الفخامة.

السيارة تمتلك محرك بالسعة ستة لترات.

قوة المحرك تبلغ مائتين ثمانية وستين حصان.

الاستهلاك المتوسط للوقود تسعة لترات ونصف.

الاستهلاك المتوسط للوقود تسعة لترات ونصف. الناقل الحركي الخاص بالسيارة من النوع الأوتوماتيكي.

السيارة تعمل بالنظام الخاص بالدفع الرباعي.

أهم مميزات السيارة

السيارة من بين أهم مزاياها المقصورة ذات التصميم شديد الفخامة والأناقة.

السيارة مزودة بفرش من خام المطاط لمزيد من اراحة وسهولة التنظيف.

مشغل السي دي متوفر بالسيارة.

مدخل إي يو إكس متوفر أيضا.

الكاميرا من النوع الخلفي لتصوير المحيط للسيار من الخلف.

تتواجد المكبرات الصوتية بالنظام الصوتي الخاص بالسيارة إف جي كروزر.

المقاعد قابلة للطي وذلك بشكل كهربي، وهذا لتوفير المساحة الخلفية ومزيد من السعة للسيارة.

المصدات الخلفية متواجدة بالسيارة ومن الأمام أيضا وهذا لتفادي أي صدمة.

أسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر

أسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر عندما تم الطرح لها من خلال الشركة اليابانية تويوتا فقد تم الإعلان من قبلها عن السعر البادئ من مائة ستة وأربعين ألف ريال سعودي، وهو ما يعدل ستمائة وثلاثة عشر ألف جنيه مصري بالسوق المحلية.