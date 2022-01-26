السيارة المعجزة..سيارة تويوتا يارس 2022 Toyota Yaris بمواصفات مميزة

سعر ومواصفات سيارة تويوتا يارس 2022 حيث كانت قد صُنعت هذه السيارة بواسطة شركة تويوتا اليابانية، لتصنيع السيارات التي كانت موديلاتها السابقة من بين أكثر السيارات شهرة في العالم، تويوتا ياريس هي سيارة أنتجت بعد JC في عام 199 ، وعندما تم طرح السيارة في السوق اليابانية في العديد من الاختلافات المعروفة باسم “Toyota Yaris” حتى عام 2005، عندما تم استبدال اسم “Toyota Echo” بـ “Toyota Yaris” في الأسواق العالمية.

مواصفات محرك سيارة تويوتا يارس 2022

جمعت تويوتا بين القوة والمتانة والأناقة والاقتصاد في استهلاك الوقود في سيارة تويوتا يارس 2022 المحسّنة ، وسننشر لكم مواصفات محرك Toyota Yaris 2022:

تبلغ سعة المحرك 5 لترات ولديه 4 اسطوانات كما أن الجر إلى الأمام

105 حصان تعتبر هي قوة المحرك كما نجد أن عزم الدوران قد بلغ 140 نيوتن وذلك لكل متر

المنعطفات الآلية بسرعة 6000 دورة في الدقيقة.

خزان الوقود نجد أن سعته 42 لتر.

نجد ان استهلاك الوقود في السيارة يكون واحد لتر وذلك لكل 100 كيلومتر.

مواصفات الشكل الخارجي لسيارة تويوتا يارس Toyota Yaris 2022

تعتبر تويوتا يارس 2022 من أهم السيارات الحديثة وقد أعطتها شركة السيارات اليابانية تويوتا مميزات رائعة لا تتواجد في الكثير من الموديلات العالمية:

الطول الإجمالي للسيارة 3940 ملم.

طول المركبة 1695 ملم.

ارتفاع المركبة 1505 ملم.

ونجد أن وزنها 1025 كجم

عجلات السيارة 2550 ملم.

السعة الخاصة بصندوق المركبة: 286 لترًا.

ارتفاعها من الارض: 150 مم.

الكهرباء متوفرة عند الباب الخلفي.

عدد الأبواب خمسة.

اكتب LED للمصابيح النهارية.

الإضاءة الخلفية: LED نموذجي.

مصابيح الضباب: أمامية وخلفية.

سهم للخلف: مؤشر الفرامل

مزيل الضباب: لحافة مضاءة من الخلف مع ممسحة ذات إضاءة خلفية.

الهالوجينات هي نوع من المصابيح الأمامية.

تستخدم الإلكترونيات شاشات خارجية.

عجلات ألمنيوم

نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

تشمل ألوان السيارة الأحمر والفضي المعدني والأسود والأزرق والأبيض.

مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022 الداخلية

على الرغم من حقيقة أن Toyota Yaris 2022 هي سيارة صغيرة، إلا أن بداخلها فسي ، مما يتيح للسائق الوصول بسهولة إلى جميع المعدات الداخلية للسيارة ومن أهم مواصفات المقصورة الداخلية تويوتا يارس 2022: