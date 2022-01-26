نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات تويوتا سيكويا ٢٠٢٣ الجديدة كليا السيارة التي ستنافس تندرا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات تويوتا سيكويا ٢٠٢٣ الجديدة ، تم الكشف من قِبَل شركة تويوتا عن سيارة تعد من أهم سياراتها الجديدة التي أعلنت عنها خلال العقد الحالي، سيارة سيكويا ٢٠٢٣ تعتبر من سيارات الجيل الثالث كما أن السيارة تمتعت بتحديثات تشمل التصميم وتحسين التقنية بالإضافة إلى الأداء الفعّال وقد أعلنت تويوتا عن السيارة دون أي تفاصيل عنها منذ أيام معدودة حيث قامت برفع صور قاتمة لخلفية السيارة مع كتابة الشركة في تغريده لها : “قريبا سيأتي الضخم” وذلك في إشارة إلى سيارة سيكويا ٢٠٢٣ الجديدة وقد قام المحللون بتوقع ما بها من مميزات ولكن في تلك المقالة سنعطيك المعلومات المؤكدة عن شكل السيارة وصفاتها الداخلية وسعرها فتابعونا في السطور القادمة.

مواصفات تويوتا سيكويا ٢٠٢٣ الجديدة

كما أخبرناكم قبل ذلك أن تصميم سيكويا ٢٠٢٣ مستوحى بشكل قوي ومباشر من سيارة تويوتا تندرا. ونخص بالذكر مقدمة السيارة. كما أن السيارة تتميز بموديلاتها وفئاتها المتعددة حيث تتوفر السيارة بخمسة فئات مختلفة. كل فئة فيها تتميز بلمسات جمالية تخص السيارة المخصصة لها وحدها.

كما يجب ذكر أن من أبرز الفئات لسيارة سيكويا ٢٠٢٣ هي فئة TRD. التي تتميز بتصميمها الرياضي وجنوطها الـ20 إنش التي تتميز بسوادها الداكن. مع دواسات ألمنيوم أيضاً. بالإضافة إلى حصول فئة TRD الرياضية. على تقنيات متعددة وتلك التقنيات تدعم القيادة على مختلف أنواع التضاريس. مثل :

نظام بإمكانه أن يرصد التضاريس المختلفة.

كذلك نظام للتحكم في الزحف.

ونظام مساعد لنزول التلال، وغيرهم

Toyota

كما أن مواصفات تويوتا سيكويا ٢٠٢٣ الجديدة ستنطلق ببعض المواصفات منها :

السيارة سيكون بها محرك 6 سلندر مزدوج – توربو بسعة 3.5 لتر.

كما أن المحرك هجين قوته 437 حصان مع عزم دوران 790 نيوتن/متر.

المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات.

كما أن صرفية وقود السيارة تحسنت بشكل كبير عن الجيل السابق حسب تصريحات تويوتا لكن بلا تحديد للأرقام.

وتعتمد سيكويا ٢٠٢٣ على نفس شاسيه سيارات لاندكروزر ولكزس وسيارة تندرا الجديدة، مع تزويد السيارة :

دفع رباعي مع نظام تعليق أمامي مستقل.

نظام تعليق خلفي بالعديد من الوصلات.

كما تدعم السيارة معدل سحب أقصى 4082 كيلوجرام بزيادة 22% عن جيلها السابق.

كما حصلت سيكويا ٢٠٢٣ على فئة Capstone وهي الأفخم على الإطلاق بمزايا للتدفئة ولتهوية المقاعد والمقود. بالإضافة إلى ستائر شمسية ولمسات جمالية حصرية.

سيكويا ٢٠٢٣

جميع فئات سيارة تويوتا مزودة بأنظمة “شعور السلامة 2.5” وهو النظام الأحدث لتويوتا.

وهذا النظام يشمل نظام التفادي المبكر للاصطدام مع تقنية التعرف على المشاة.

تقنية التعرف على راكبي الدراجات.

كما أن النظام يشمل أيضاً البقاء في حارة الطريق.

كذلك مصابيح أمامية أوتوماتيكية عالية الأشعة.

كما تشمل مواصفات السيارة الداخلية

شاشة بحجم 8 أو 14 إنش لنظام المعلومات الترفيهية.

لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش.

السيارة بها سقف قمري.

كاميرا بانورامية

سيارة سيكويا 2023 الجديدة سوف تنطلق في الأسواق العالمية في صيف هذا العام كماستكشف تويوتا عن سعر السيارة بقرب موعد توافرها.