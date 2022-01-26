31 ألف ريال سعودي اقوي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات ومميزات رائعة

اقوي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية، مع بداية عام 2022 وإطلاق إصدارات جديدة من أنواع السيارات وتحرص أسواق السيارات داخل المملكة العربية السعودية إلى الحصول على كل ماهو جديد وتبدأ شركات تجارة السيارات بتخفيض أسعار السيارات للإصدارات السابقة ولذلك تابعوا معنا أرخص أنواع السيارات الموجودة بالسعودية.

اقوي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية

قامت العديد من شركات السيارات داخل المملكة السعودية بتخفيض فئات السيارات للأعوام السابقة مع بداية العام الجديد 2022 ومن أرخص أنواع السيارات هي:

سيارة ميتسوبيشي اتراج

تبدأ أسعار سيارة ميتسوبيشي أتراج بسعر 31 ألف ريال سعودي.

ميتسوبيشي من السيارات الاقتصادية بشكل كبير في استهلاك الوقود حيثُ تستهلك حوالي واحد لتر كل 22 كيلومتر.

يمكن من خلال سيارة ميتسوبيشي اتراج السير لمسافات طويلة باستهلاك نسبة قليلة من الوقود.

سعة محرك السيارة 1.2 لتر ويعمل بقوة 102 حصان.

أقصى عزم دوران للمحرك حوالي 100 نيوتن/متر.

سيارة سوزوكي سيليريو

يبدأ سعر الفئة الأولى للسيارة سوزوكي سيليريو 32.500 ريال.

يبدأ سعر الفئة الثانية من السيارة سوزوكي سيليريو 38.500 ألف ريال سعودي.

تصل سعة محرك السيارة 1.0 لتر وقوته 67 حصان.

تبلغ سرعة سيارة سوزوكي سيليريو 155 كيلومتر خلال الساعة الواحدة.

يصل أقصى عزم دوران للمحرك 90 نيوتن/متر.

سيارة سينوفا بأيك

تتوفر سيارة سينوفا بأيك داخل الأسواق بسعر 37 ألف ريال للفئة الأولى والفئة الثانية بسعر 39 ألف ريال سعودي.

سعة محرك السيارة 1.5 لتر ويعمل بقوة 113 حصان.

يعمل محرك السيارة باستخدام ناقل حركة أوتوماتيكي تبلغ سرعته 208 كيلو متر خلال الساعة.

تُعد سيارة سينوفا بأيك من أسرع السيارات الرخيصة الموجودة في الأسواق.

تستطيع السيارة التحرك من وضع الصفر حتى 100 كيلومتر خلال 11.5 ثانية فقط.

سيارة فيات فيورينو