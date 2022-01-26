سعر كيا سيراتو الهاتشباك 2022 العائلية والشبابية المُدمجة ومواصفات Kia cerato

سعر كيا سيراتو الهاتشباك ، Kia cerato وهي لها مسمى آخر بـ كيا K3 وهي إحدى سيارات شركة كيا موتورز من الفئة المُدمجة وتعتبر أيضًا من السيارات التي تصلح للعائلات الصغيرة وقد تم تسويق كيا سيراتو كـ كيا K3 في الصين وكوريا الجنوبية، وتم تسويقها تحت مُسمى بـ كيا فورتي Kia Forte الهاتشباك في كل أنحاء العالم، وتبقى أسم كيا سيراتو في كوريا الجنوبية وروسيا والصين والمكسيك والجزائر، قد تم إنشاء أول مصنع لها من قِبل شركة Kia Motores في عام 2008م ونجحت سيراتو في جذب أنتباه العالم حولها وتم بيع نسخ من سيراتو بالملايين منذ منتصف 2008 وإلى الآن لها محبينها وجمهورها يتزايد بفضل تصميمها الخارجي الجذاب ومقصورتها الفسيحة المُريحة وأسعارها التي تعد في المقام الأول في متناول الجميع والتي هي أقل من مواصفاتها المذهلة، نحن بصدد مناقشة أسعار كيا سيراتو الهاتشباك 2022 في السعودية ومناقشة أهم مواصفات السيارة الرائعة.

مواصفات Kia cerato 2022

سعة محرك السيارة 1.6 لتر بـ 4 سلندر.

سعة الخزان الوقودي 50 لتر.

قوة عزم الدوران 157 نيوتن/ متر.

قوة المحرك 130 حصان.

السرعة القصوة 190 كم/ ساعة.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

طول السيارة 4.350 متر.

عرض السيارة 1.780 متر.

ارتفاع السيارة 1.450 متر.

قاعدة العجلات 2.700 متر.

سعة الشنطة الخلفية 482 لتر.

نظام ABS المانع لانغلاق الفرامل.

نظام EBD للتوزيع الإلكتروني للفرامل.

نظام مانع للحركة.

نظام BA مساعد للفرامل.

نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال.

نظام VSC لثبات السيارة.

سنتر لوك.

5 مقاعد مصنوع من القماش.

المقاعد الخلفية قابلة للطي.

شاشة عرض معلومات.

فتحة سقف تعمل بالكهرباء.

مرايات الأبواب الجانبية إلكترونية.

نوافذ الأبواب الأمامية والخلفية تعمل بالكهرباء.

مصابيح الأمامية والخلفية ضبابية.

مزيل للضباب خلفي.

كابح خلفي.

مكيف يعمل يدويًا.

مقبس أمامي 12V.

يمكن التحكم بالصوت من خلال عجلة القيادة.

بلوتوث ،راديو، MP3.

ميزة الدخول من غير مفتاح.

ميزة الكمبيوتر الذي يوضح المسافات المتبقية وسعة الوقود مع متوسط السرعة.

شاشة صغيرة لعرض درجات الحرارة.

التحكم بالسرعة على المقود.

مشغل أقراص.

سعر كيا سيراتو الهاتشباك في السعودية

سعر Kia cerato هاتشباك 2022 1.6L Base في السعودية بسعر 77.424 ريال. كيا Kia cerato 2022 1.6L Top بسعر 90.734 ريال سعودي.

صور كيا سيراتو 2022