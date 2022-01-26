نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تنظيف وتلميع السيارات من عبد اللطيف جميل السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تنظيف وتلميع السيارات من عبد اللطيف جميل للتجزئة والبيع تقدم عروض مميزة لعملائها وسوف نذكر في هذا المقال شروط هذه الخدمة في العديد من المراكز داخل المنطقة الشرقية مثل مركز الدمام ومركز الخبر وفي المنطقة الغربية مركز الجبيل ويوجد مركز في طريق مكة بجدة وذلك في المنطقة الوسطى وهناك مركز العليا في الرياض وهناك سعر للتلميع الداخلي والخارجي شامل الضريبة.

أسعار عروض تنظيف وتلميع السيارات من عبد اللطيف جميل السعودية

يمكن تقديم خدمة التلميع للأنواع التالية ياريس، كورولا، سي اتش أر، كامري، أوريون، أفالون، أفانزا، بريوس, رش ، وتويوتا 86 ، سوبرا وذلك بتكلفة تبلغ 499 ريال سعودي.

يمكن تقديم هذه الخدمة لسيارات الدفع الرباعي مثل فورتشنر، هايلوكس، إنوفا، هايلاندر، راف 4 ، برادو، إف جي، لاندكروزر، لاندكروزر بك اب ، سيكويا ، ويدفع العميل 599 ريال سعودي.

يمكن للشركة تغيير التكلفة والأسعار في أي وقت دون الحاجة لإخبار العميل والاستفادة من هذه الباقة تلغي الخصومات والعقود الأخرى ولا يمكن أن يتم استبدالها مع أي صيانة أخرى ويمكنك الاستفادة دون أي حق أو مطالبة بأي شيء آخر غير ما تم ذكره.

معلومات مختلفة عن عروض تنظيف وتلميع السيارات

يتسائل العديد مو العملاء عن خدمة التلميع وهل هي من الداخل أو من الخارجي أو الشركة تقدم الاثنين معا والحقيقة أن الخدمة شاملة وبعد الحصول عليها ستلاحظ نظافة السيارة من الداخل والخارجي.

يتم تلميع السيارة دون الحاجة لفك الكراسي عبر فنيين خبرة في هذا المجال ويقومون بالعمل على أكمل وجه.

يمكنك الاستفادة من هذه الخدمة وتلميع كل الأجزاء الداخلية للسيارة مثل الأبواب والمقاعد والأرضيات والشنطة والدعاسات والسقف وغيرها وكذلك الأجزاء الخارجية مثل هيكل السيارة من الخارج والخدمة متاحة من الصدام للصدام.

الأسئلة الشائعة عن عروض تنظيف وتلميع السيارات من عبد اللطيف

كيف يتم التلميع للسيارات بأي مادة؟

يتم التلميع عبر استخدام الماء والمواد الكيميائية ولكن لا يتم استخدام البخار.

هل يجب فك غطاء المقاعد والأرضيات قبل الاستفادة من الخدمة؟

لا يقوم الفني بإزالة غطاء الكراسي والارضيات ولكن على العميل أن يقوم بإزالتها قبل الذهاب للشركة للحصول على هذه الخدمة.

ما مدة ضمان خدمة التلميع بعد مغادرة السيارة للشركة؟

ليس هناك ضمان لخدمة تلميع السيارة والشركة غير مسئولة عنها بعد مغادرة الفرع.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع المعلومات الخاصة بخدمة التلميع في شركة عبد اللطيف جميل والفئات المستفيدة من هذه الباقة والأسئلة الشائعة التي تشغل بال العملاء وقد قمنا بالاجابة عليه جميعا.