نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا لاند كروزر 2021 Toyota Land Cruiser سيارة الدفع الرباعي المذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا لاند كروزر 2021 Toyota Land Cruiser سيارة الفخامة والقوة، وتنضم سيارة لاند كروزر ضمن فئة أقوي سيارات SUV الرياضية والعائلية، والتي تحقق مبيعات ضخمة في منطقة الخليج العربي، لما تتمتع به من مواصفات قياسية من حيث القوة والعملية والصلابة، إلى جانب المواصفات الميكانيكية والتصميم الرياضي الجذاب من الخارج، أما عن المقصورة الداخلية فهي تتناسب تمامًا مع احتياجات الركاب والسائق بحيث توفر الراحة والأمان طوال فترة السفر، ويتمتع إصدار لاندركوزر 2021 بمساحة تخزين شاسعة تكفي لإحتياجات جميع أفراد العائلة، وإليكم أهم مواصفات لاندكروزر 2021، بالإضافة إلى مميزاتها وعيوبها وأسعارها في المملكة السعودية.

تويوتا لاند كروزر 2021 Toyota Land Cruiser

تأتي سيارة لاند كروزر بفئتين يختلفان في بعض الإمكانيات الداخلية للسيارة بنوعين مختلفين من المحركات المحرك فئة 6 سلندر والمحرك فئة 8 سلندر، وتأتي النسخة الأولي من السيارة بمحرك سداسي الأسطوانات بسعة 4 لتر، وتبلغ قوة عزم دوران 385 نيوتن/ متر، ويعمل المحرك بقوة 271 حصان، كما أن السيارة مدعومة بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بـ 6 سرعات أوتوماتيكية مختلفة، إلى جانب الدفع الرباعي للعجلات.

بينما تأتي الفئة الثانية من السيارة 8 سلندر بمحرك ثماني الأسطوانات بسعة 4.6 لتر، ويبلغ عزم دوران بقوة 439 نيوتن/ متر، ويأتي المحرك بقوة 304 حصان، تعمل هذه الفئة بناقل سرعات أوتوماتيكي مع الدفع الرباعي للعجلات.

مواصفات تويوتا لاند كروزر 2021

تتمتع سيارة Toyota Land Cruiser إصدار عام 2021 بتصميم أنيق وفخم بلمسات جذابة توحي بالقوة والإنطلاق، وتلفت الأنظار بتكاملها من حيث التصميم والسرعة والثبات وقوة التحكم في مختلف أنظمتها بالنسبة للسائق، كما تجذب إنتباه جميع عشاق السيارات من الداخل حيث تصميم المقصورة الداخلية الفاخر والمزودة بمقاعد مصنوعة من الجلد الطبيعي كما يوجد بها عجلة قيادة من الخس والجلد.

مميزات لاندكروزر 2021

السيارة مدعومة بشاشة بحجم 9 بوصة خاصة بالمعلومات المرتبطة بأنظمة السيارة.

مزودة بـ شاشات ترفيهية بحجم 10 بوصة للمقاعد الخلفية أيضًا.

السيارة مدعمة بوسائد هوائية في مختلف جوانب السيارة؛ لضمان السلامة في حالات الطوارئ.

تتمتع بشاشة خاصة بمراقبة الطرق مدعومة بأربعة كاميرات.

متوفر بها كاميرا خلفية وحساسات ركن أمامية وخلفية.

فتحة سقف كهربائية بانورامية مع نظام التحكم بالزحف.

مزودة بنظام فرامل مانع للانزلاق بالإضافة إلى نظام المساعدة على تسلق التلال.

السيارة مدعمة بمقاعد خلفية قابلة للطي ومصابيح أرضية بالإضافة إلى منافذ الطاقة.

نظام تكيف داخلي عالي الجودة بتوزيع قياسي.

تسع المساحة الداخلية للمقصورة 7 مقاعد فاخرة ومريحة، بينما قد يصلح الصف الثالث من المقاعد للأطفال أكثر منه للبالغين.

سعر تويوتا Land Cruiser 2021

يبدأ سعر فئة سيارة لاندكروزر 2021 بدايةً من 85415 دولار، وهي مصنفة ضمن فئة السيارات الأعلى سعر مقارنةً بنظائرها المنافسين، وقد يصل سعرها إلى 87000 دولار أمريكي لدى بعد وكلاء البيع، ننقل لكم كافة التفاصيل حول أسعار سيارات تويوتا وسيارات 2022 المتميزة في المملكة السعودية.