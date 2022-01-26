نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض سعر تويوتا كورولا جي إل آي 2022 لأكثر من 21% في عرض حصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض سعر تويوتا كورولا جي إل آي 2022 لأكثر من 21% في عرض حصري، طرحت شركة تويوتا طراز كورولا لهذا العام بتسع فئات متنوعة بحيث تناسب جميع رغبات المستهلكين، وتتفاوت تلك الفئات بالطبع في إمكانيات المحرك والتجهيزات بالاضافة إلى الأسعار. نتحدث اليوم عن أبرز مواصفات تويوتا كورولا GL الجديدة والتي تتميز بمواصفات مميزة للأمن والسلامة منها مكابح abs، حساس كفرات، نظام الثبات الالكتروني، ووسائد هوائية للسائق والراكب وعدد خمس احزمة امان. كما نكشف لكم عن عرض جديد من وكالة عبداللطيف بتخفيض سعر السيارة لأكثر من 21% شامل الضريبة.

تخفيض سعر تويوتا كورولا جي إل أي 2022

تتميز السيارة فئة GLI بمحرك إقتصادي من الطراز الأول حجم الماكينة 1500 سي سي تتألف من 3 اسطوانات وتعمل بالبنزين، السيارة تعمل بنظام دفع امامي مع جيربوكس أوتوماتيكي متعدد السرعات سي ڤي تي. إنضمت السيارة إلى سلسة تخفيضات السيارات مع نهاية شهر يناير 2022، وبلغ سعرسيارة تويوتا كورولا جي إل آي 2022 الآن لدى معارض عبد اللطيف جميل للسيارات 79 ريال و300 بدلا من 101 ألف ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة والخصميصل إلى أكثر من 21%.

تتميز تلك الفئة بإضاءات ليد نهاري، فتحة سقف، حساسات اماميه وزيق كروم امامي، كشافات ضباب ليد اماميه، جنوط المينيوم مكحله مقاس 17 إنش واشارات على المرايا الجانبية مع خاصية الطي أوتوماتيك، تتميز سيارة تويوتا كورولا GLI 2022 الإقتصادية بمقابض كروم، زيق كروم جانبي وجناح خلفي، كما تتميز فئة جي ال بكشافات ضباب خلفية، حساسات خلفيه، زيق كروم خلفي و التحكم في السيارة عن طريق الريموت.

كورولا GLI موديل 2022

تتميز بإمكانية الدخول الذكي، التشغيل الذكي ومقاعد قماش فاخرة، زجاج كهربائي اوتو لمسه واحده، نظام السنترلوك للسائق والراكب ومقود مكسو بالجلد و تحكم من خلال المقود في مثبت السرعه، تحكم بالنظام الصوتي للمقود،عداد الرحلات والبلوتوث، كما تتميز سيارة تويوتا كورولا GLI 2022 الاقتصادية بشاشة معلومات تعمل بنظام ابل كاربلاي ونظام اندرويد اوتو، منفذ USB، شاحن لاسلكي مكيف يدوي،جلنط يدوي، زر ايقاف وتشغيل الحساسات، منفذ طاقه، منفذ تايب سي، مسند بالوسط درج، فتحات تكييف خلفيه ومسند خلفي مع حاملات اكواب للسيارة الأكثر طلباً بين منافسيها تويوتا كورولا 2022.