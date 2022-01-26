نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة موديل 2020 و2021 للتنازل تقسيط بدون مقابل أو رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة موديل 2020 و2021 للتنازل تقسيط بدون مقابل أو رسوم ، توفرت اليوم للتقبيل بالقصيم سيارة هيونداي اكسنت 2021 ستاندر بنزين، محرك إقتصادي 4 سلندر 1400 سي سي قير أوتوماتيك الممشى 50 ألف كيلو متر. السيارة بحالة الوكالة محركات وبودي وتم فحصها اليوم في وكالة هونداي، البرنامج التمويلي الخاص بالسيارة صفر أرباح ضمن خاص من بنك الراجحي. السيارة للتنازل بدون مقابل وسبب التنازل هو الرغبة بالحصول على قرض عقاري، قيمة القسط الشهري 842 ريال ومدة التعاقد 5 سنوات تم سداد 8 أقساط، قيمة الدفعة الأخيرة 26 ألف ريال والسداد المبكر 61 ألف ريال. تتميز بإمكانية فتح السيارة بالريموت وأقفال auto للأبواب إلى جانب نوافذ كهربائية وتحكم دركسيون وغيرها من المواصفات.

سيارات مستعملة للتنازل تقسيط بدون مقابل

تتوفر للتقبيل بمدينة جدة سيارة نيسان ماكسيما SR 2021 بنزين، محرك 6 سلندر 3500 سي سي قوة 300 حصان قير أوتوماتيك والعداد 11 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات أمامية و خلفية، كاميرا 360 درجه، جنوط مقاس 19 إنش، إضاءات ليد بالكامل، التشغيل الذكي و التشغيل عن بعد، نظام ذاكرة المقاعد، التحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، عداد الرحلات، البلوتوث والأوامر الصوتية، مكيف متعدد المناطق، شاشة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو و 11 مكبر صوت، اطارات فاخرة، تدفئة المقاعد، إكسسوارات كروم، لوحة قيادة السيارة مضيئة ، شاشة ترفيه وفتحة بانوراما، مقاعد رياضية، تحكم كهربائي بالمقاعد المصنوعة من الجلد. السيارة للتقبيل أقساط بدون مقابل عن طريق بنك الراجحي، القسط الشهري 2114 ريال تم دفع 7 أقساط ومتبقي 53 قسط، الدفعة الأخيرة 54390 ريال والكاش 135826 ريال.

تتوفر للتقبيل بمدينة الرياض سيارة تويوتا كامري 2020 فل كامل، محرك 6 سلندر 3500 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 71 ألف كيلو متر،حالة المحركات وكالة والبودي وكالة عدا الرفرف الخلفي يمين مرشوش على نظافة وتم تغيير البابين اليمين لدى الوكالة. السيارة للتقبيل على الراجحي بدون مقابل، قيمة القسط الشهري 1982 ريال وعدد الأقساط المدفوعة 23 وقيمة السداد المبكر 87500 ريال. تتميز بحساسات أمامية وخلفية، نظام تثبيت سرعة ذكي، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ومكيف أوتوماتيك، نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، مشغل دي في دي و6 مكبرات الصوت، كاميرا خلفية، فتحة سقف، إضاءات بالكامل ليد وجنوط 18 إنش.

عروض تقبيل سيارات مستعملة بدون رسوم

العرض الأخير ضمن عروض الراجحي للسيارات المستعملة المتوفرة بنظام التقبيل هو على هوندا اكورد 2020 لون فضي، المحركات والبودي وكالة والسيارة فئة ستاندر الممشى 45 الف قابل للزيادة. السيارة بها إضافات عازل حراري من جيوشيلد للزجاج بالكامل، بالاضافة إلى حماية للوجهية وأطراف الابواب والمرايا من نفس الشركة والضمان مدى الحياة. السيارة للبيع بسعر 89 ألف أو للتنازل مقابل 20 ألف علماً أنه تم سداد دفعة أولى 30 ألف ريال، القسط الشهري 1123 ريال ومتبقي سداد 49 شهر وبلغت قيمة التكييش 69 ألف ريال.