الغندورة وصلت السعودية...سيارة تويوتا جرانفيا 2022 بمواصفات جبارة وأسعار خيالية

سيارة تويوتا جرانفيا 2022 بمواصفات جبارة وأسعار خيالية، في الوقت الحالي يبحث العديد من الأشخاص عن سيارة تويوتا جرانفيا التي تعد من بين أنواع السيارات الراقية من حيث الصناعة فهي من إنتاج الشركة اليابانية تويوتا، وتحمل السيارة الكثير من المواصفات والمزايا والعديد من التقنيات ووسائل الترفيه، فهي من أفضل السيارات التابعة لتويوتا الشهيرة، والتي تقوم بطرح الكثير من الإصدارات ذات جودة عالية، وذات تصميمات متنوعة وكفاءة كبيرة، لذا نحن اليوم عبر هذا التقرير سوف نتعرف على أهم مواصفات سيارة تويوتا جرانفيا الحديثة.

سيارة تويوتا جرانفيا 2022 بمواصفات جبارة

تعد سيارة تويوتا جرانفيا من بين السيارات التي تحمل الكثير من المزايا:

يوجد في سيارة تويوتا جرانفيا 2022 على المقاعد الخاصة بالركاب، حيث أنها تحتوي على أربع مقاعد منفصلة، كما أن يوجد بها مساند خاصة للذراعين ليشعر بالراحة.

على المقاعد الخاصة بالركاب، حيث أنها تحتوي على أربع مقاعد منفصلة، كما أن يوجد بها مساند خاصة للذراعين ليشعر بالراحة. إضافة بعض اللمسات الأنيقة المصنعة من الخشب والمعدن إلى جانب تجنيد السيارة بمواد فاخرة من الجلود الأصلية.

يوجد بالسيارة مكيف هواء يقوم بتنقية الهواء من أي روائح كريهة، كما أن السيارة مزودة بشاشة ديجتال مميزة بسعة 4.2 بوصة.

كما أنها تحتوي على مرآة رقيمه لرؤية الاتجاهات من الخلف، أما بالنسبة للباب الجانبي للسيارة بعمل بتقنية الكهرباء.

يوجد بالسيارة نظام مضاد للسرقة عند إيقاف المحرك مع إنذار وإضاءة كما أن السيارة تدعم العمل بنظام منع أغلاق المكابح.

تتمكن التحكم بجدارة بثبات السيارة على الطرق الواعرة، والسيارة مزودة بوسائل السلامة يوجد بها وسائد هوائية خاصة بالركاب والسائق.

أما بالنسبة لسعة محرك السيارة تصل نحو سلندر وذات سعة 3.5 لتر، ويولد عنه قوة تصل نحو 266 حصان.

السيارة تعمل بناقل حركة أتوماتيك وأقصى سرعة للسيارة ست سرعات.

السيارة ذات عزم دوران تبلغ نحو 351 نيوتن لكل متر، كما أن المحرك الخاص بالسيارة قد يأتي حتى ست سرعات مختلفة بشكل أتوماتيك.

أسعار سيارة تويوتا جرانفيا 2022