السيارة الأمريكية الأنيقة بمواصفات ممتازة والسعر مفاجئة سعر فورد إيدج الأسطورة، تعتبر السيارة فورد إيدج 2022 من السيارات العالمية الأمريكية الصنع التي تحتل مكانة كبيرة بين أنواع السيارات الأخرى خصوصا في المملكة العربية السعودية حيث أن السيارة فورد إيدج 2022 من السيارات الخاصة بالدفع الرباعي وتتميز بالذوق الرياضي الأنيق كما أن لها واجهة تميزها عن باقي أنواع السيارات والسيارة فورد إيدج 2022 قد عمل المصممون على زيادة السعة التخزينية الخاصة بالوقود أو بالهيكل الخارجي الذي يختلف عن باقي السيارات السابقة.

سعر فورد إيدج في دول الخليج

السعودية السيارة فورد بلغ سعرها من 145000 ريال سعودي إلى 225000 ريال سعودي.

الإمارات السيارة فورد بلغ سعرها من 142.695درهم إماراتي إلى 199.395 درهم إماراتي.

الكويت السيارة فورد إيدج بلغ سعرها من 8000 دينار كويتي إلى 16000 دينار كويتي.

بلغ سعرها من 8000 دينار كويتي إلى 16000 دينار كويتي. قطر بلغ سعر السيارة فورد إيدج من 109.000 ريال قطري إلى 195.000 ريال قطري.

مواصفات السيارة فورد إيدج 2022 الأمريكية من الداخل

صممت السيارة بخمسة مقاعد تعمل بالكهرباء وهى مكسوة بطبقة من الجلد الطبيعي.

وعند طي المقاعد فإنها توفر مساحة تخزينية كبيرة.

السيارة الأمريكية فورد إيدج بها رؤية شاملة داخلية وخارجية.

كما أن عجلة القيادة مغطاة أيضا للحماية وبها أيضا تلسكوب لتوجيه الحراري.

السيارة مصممة على منع الصوت الخارجي والضوضاء حتى أن الراكب لا يشعر بصوت الموتور.

كما أن سطح السيارة العلوي مزود بطبقة من البلاستيك الصلب المضاف له الكروم لمن الاحتكاك.

المساحة الداخلية للتخزين تبلغ 39.2 قدم.

مواصفات السيارة الأمريكية فورد إيدج الميكانيكية

تمتاز السيارة فورد إيدج الأمريكية بأنها يوجد لها محرك له 4 أسطوانات.

كما أن سعته 2 لتر يولد 250 حصان

السيارة مزودة بالدفع الذاتي عند التحرك لأكثر من 100 كيلو متر.

كما أن السيارة الأمريكية بها 8 سرعات متفاوتة.

وسائل الترفية بالسيارة فورد إيدج 2022

لها نظام لوحى يعمل باللمس حيث أن مقاس الشاشة يبلغ 8 بوصة.

كما أنه من خلال النظام اللوحى يمكن التقاط القمر الصناعي ونقطة اتصال الواى فاى.

كما أن السيارة بها عدد 6 مكبرات للصوت وتحتوى على منفذان يو إ س بى.

قد قدمنا لكم تفاصيل شاملة عن السيارة وعن مواصفاتها الداخلية والخارجية وسعرها المتداول بالأسواق الخارجية ونتمنى أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد، كما أن السعر مقابل المواصفات فهو مناسب جدًا.