نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مواصفات سيارات لكزس NX 2022 الجديدة وأسعارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة تويوتا اليابانية “لكزس” عن إطلاق الجيل الثاني من سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المدمجة الجديدة كليًا “لكزس NX 2022” ، وهي تقدم قوي جدًا

يشبه NX سيارة Toyota RAV4 في منصة TNGA-K ومحركها ، على غرار كروس UX الصغير ، لكنه يتميز بالطول والعرض. مواصفات محرك لكزس NX 2022 ، مع تطوير لكزس للخصائص التقنية والتقنية الخاصة بسيارة لكزس الجديدة 2022 ؛ فقد أعطتها بعض النصائح الرائعة ، ومنها:

محرك لكزس NX 2022

تقدم لكزس NX 2022 ثلاثة خيارات للمحركات، مع الاستفادة إما من الدفع الرباعي أو الدفع بالعجلات الأمامية، على النحو التالي:

الخيار الأول: أن يكون المحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 206 حصان وعزم 249 نيوتن متر.

والخيار الثاني: المحرك هو 4 سلندر سعة 2.4 لتر تيربو بقوة 275 حصان.

والخيار الثالث: المحرك عبارة عن 4 سلندر سعة 2.5 لتر هجين بقوة 240 حصان.

من المحتمل أن يكون لدى NX 2022 محركان.

جميع المواصفات على موقع شركة ليكزس (https://www.lexus.com) .

التصميم الخارجي لكزس NX 2022 الجديدة

تم تحسين شكل لكزس NX الجديدة وأصبح التصميم أوضح من ذي قبل ؛ ويمكننا تمييزها من خلال شبكتها الأمامية الكبيرة التي تم وضعها في المنتصف في الأسفل مقارنة بسابقتها ، كما أن الأضواء الأمامية والخلفية للسيارة أكثر بروزاً ؛ تتميز بخطوطها النحتية حولها.

الآن يمكننا إبراز وشرح أهم مميزات هذه السيارة الجديدة “لكزس NX 2022” من الخارج كما يلي:

سيارة مع أضواء النهار

لها مرايا سوداء

يمكن للسيارة التحكم في مقابض الأبواب كهربائياً.

تحتوي على شريط ضوئي مثبت في الأمام.

مميزات سيارة لكزس NX 2022 الجديدة من الداخل

تم تصميم المقصورة الداخلية لسيارة لكزس الجديدة للتفاعل مع نظام الوسائط المتعددة الخاص بها ، حيث تحتوي المقصورة على كونسول جديد مع لوحة عدادات رقمية مقاس 7 بوصات في الوسط ، يمكننا معًا من الداخل استعراض أهم ميزات لكزس 2022 على النحو التالي:

عرض 9.8 “أو 14” شاشة المعلومات والترفيه.

نظام صوتي جديد غني.

الشحن اللاسلكي.

السيارات ذات المقاعد الخلفية تبدو أكبر مما كانت عليه من قبل.

الأسعار على حسب الموقع الرسمي على حسب الموديلات تبدأ من 39 ألف دولار أمريكي لموديل nx 50، وحتى 57 ألف دولار للطراز (NX 450h+ F SPORT HANDLING AWD)، ويمكن استعراض باقي المواصفات من الموقع الرسمي.