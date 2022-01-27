32 ألف ريال سعودي أرخص واقوي أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمميزات ومواصفات خرافية

أرخص واقوي أنواع السيارات الحديثة في السعودية، تتنوع أذواق الأشخاص في حالة اقتناء السيارات حيثُ يبحث البعض عن الإمكانيات المتميزة ووسائل الأمان بغض النظر عن سعر السيارة والبعض الآخر يهتم بالسعر أولًا ويبدأ بمقارنة إمكانية كل فئة من السيارة مع الأخرى وقد بدأت كثير من شركات السيارات داخل المملكة السعودية بتخفيض أسعار السيارات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ولذلك سنقدم أرخص السيارات التي يتراوح سعرها من 32 ألف ريال حتى 53 ألف ريال سعودي.

أرخص واقوي أنواع السيارات الحديثة في السعودية

ويبحث كثير من المواطنين في هذه الفترة عن أرخص أسعار السيارات المتاحة في السعودية بسبب بعض الظروف التي يمر بها العاملين

من تخفيضات الأجور والعمل لساعات أقل وغيرها وسوف نوافيكم بأرخص الأنواع وهي:

سيارة شيفرولية سبارك LS 2021

يتم بيع السيارة في الأسواق بسعر 36.900 ألف ريال سعودي.

يحتوي محرك السيارة على 4 أسطوانات وتصل سعته 1.4 لتر وتبلغ قوته 67 حصان.

عزم دوران المحرك حوالي 127 نيوتن لكل متر.

تستهلك السيارة واحد لتر لكل 19.6 كيلومتر.

تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي للإطارات.

سيارة شنجان Alsvin 2021

تم طرح السيارة خلال الأسواق بسعر 32.900 ريال سعودي.

تتميز سيارة شنجان Alsvin 2021 بتصميمها الرائع والمناسب خاصة للشباب.

تم صُنع هيكل السيارة بأضواء من الأمام تستخدم عند الضباب.

يتكون محرك السيارة من 4 أسطوانات ويعمل بسعة 1.5 لتر.

تبلغ قوة محرك السيارة 105 نيوتن لكل متر.

سيارة تويوتا يارس 2021

توجد السيارة داخل الأسواق بسعر 45.900 ريال سعودي.

تتميز سيارة تويوتا يارس بصناعة الشبك الأمامي لها باللون الأسود.

يعمل محرك السيارة بناقل حركة عادي يتكون من 5 سرعات مختلفة.

تحتوي السيارة على 4 أسطوانات ويعمل المحرك بسعة 1.3 لتر.

تبلغ قوة المحرك 98 حصان.

تعمل سيارة تويوتا يارس بنظام الدفع الأمامي كما تتميز بتصميمها المعاصر لكي يناسب جميع الأذواق.

سيارة جيلي بين رّاي2021