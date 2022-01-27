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32 ألف ريال سعودي أرخص واقوي أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمميزات ومواصفات خرافية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 32 ألف ريال سعودي أرخص واقوي أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمميزات ومواصفات خرافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة 32 ألف ريال سعودي أرخص واقوي أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمميزات ومواصفات خرافية - ثقفني

أرخص واقوي أنواع السيارات الحديثة في السعودية، تتنوع أذواق الأشخاص في حالة اقتناء السيارات حيثُ يبحث البعض عن الإمكانيات المتميزة ووسائل الأمان بغض النظر عن سعر السيارة والبعض الآخر يهتم بالسعر أولًا ويبدأ بمقارنة إمكانية كل فئة من السيارة مع الأخرى وقد بدأت كثير من شركات السيارات داخل المملكة السعودية بتخفيض أسعار السيارات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ولذلك سنقدم أرخص السيارات التي يتراوح سعرها من 32 ألف ريال حتى 53 ألف ريال سعودي.

أرخص واقوي أنواع السيارات الحديثة في السعودية

ويبحث كثير من المواطنين في هذه الفترة عن أرخص أسعار السيارات المتاحة في السعودية بسبب بعض الظروف التي يمر بها العاملين

من تخفيضات الأجور والعمل لساعات أقل وغيرها وسوف نوافيكم بأرخص الأنواع وهي:

32 ألف ريال سعودي أرخص واقوي أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمميزات ومواصفات خرافية
32 ألف ريال سعودي أرخص واقوي أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمميزات ومواصفات خرافية

سيارة شيفرولية سبارك LS 2021

  • يتم بيع السيارة في الأسواق بسعر 36.900 ألف ريال سعودي.
  • يحتوي محرك السيارة على 4 أسطوانات وتصل سعته 1.4 لتر وتبلغ قوته 67 حصان.
  • عزم دوران المحرك حوالي 127 نيوتن لكل متر.
  • تستهلك السيارة واحد لتر لكل 19.6 كيلومتر.

تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي للإطارات.

32 ألف ريال سعودي أرخص واقوي أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمميزات ومواصفات خرافية

سيارة شنجان Alsvin 2021

  • تم طرح السيارة خلال الأسواق بسعر 32.900 ريال سعودي.
  • تتميز سيارة شنجان Alsvin 2021  بتصميمها الرائع والمناسب خاصة للشباب.
  • تم صُنع هيكل السيارة بأضواء من الأمام تستخدم عند الضباب.
  • يتكون محرك السيارة من 4 أسطوانات ويعمل بسعة 1.5 لتر.
  • تبلغ قوة محرك السيارة 105 نيوتن لكل متر.

32 ألف ريال سعودي أرخص واقوي أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمميزات ومواصفات خرافية

سيارة تويوتا يارس 2021

  • توجد السيارة داخل الأسواق بسعر 45.900 ريال سعودي.
  • تتميز سيارة تويوتا يارس بصناعة الشبك الأمامي لها باللون الأسود.
  • يعمل محرك السيارة بناقل حركة عادي يتكون من 5 سرعات مختلفة.
  • تحتوي السيارة على 4 أسطوانات ويعمل المحرك بسعة 1.3 لتر.
  • تبلغ قوة المحرك 98 حصان.
  • تعمل سيارة تويوتا يارس بنظام الدفع الأمامي كما تتميز بتصميمها المعاصر لكي يناسب جميع الأذواق.

32 ألف ريال سعودي أرخص واقوي أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمميزات ومواصفات خرافية

سيارة جيلي بين رّاي2021

  • تقوم الشركات بتوفير السيارة بسعر 53.900 ريال سعودي.
  • يتكون محرك السيارة بـ 3 أسطوانات ويعمل بسعة 1 لتر وقوته 163 حصان.
  • يصل عزم دوران المحرك حوالي 215 نيوتن لكل متر.
  • تستهلك سيارة جيلي بين رأي واحد لتر عند السير مسافة 20.9 كيلومتر.
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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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