نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 32 ألف ريال سعودي أرخص واقوي أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمميزات ومواصفات خرافية في المقال التالي
أرخص واقوي أنواع السيارات الحديثة في السعودية، تتنوع أذواق الأشخاص في حالة اقتناء السيارات حيثُ يبحث البعض عن الإمكانيات المتميزة ووسائل الأمان بغض النظر عن سعر السيارة والبعض الآخر يهتم بالسعر أولًا ويبدأ بمقارنة إمكانية كل فئة من السيارة مع الأخرى وقد بدأت كثير من شركات السيارات داخل المملكة السعودية بتخفيض أسعار السيارات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ولذلك سنقدم أرخص السيارات التي يتراوح سعرها من 32 ألف ريال حتى 53 ألف ريال سعودي.
أرخص واقوي أنواع السيارات الحديثة في السعودية
ويبحث كثير من المواطنين في هذه الفترة عن أرخص أسعار السيارات المتاحة في السعودية بسبب بعض الظروف التي يمر بها العاملين
من تخفيضات الأجور والعمل لساعات أقل وغيرها وسوف نوافيكم بأرخص الأنواع وهي:
سيارة شيفرولية سبارك LS 2021
- يتم بيع السيارة في الأسواق بسعر 36.900 ألف ريال سعودي.
- يحتوي محرك السيارة على 4 أسطوانات وتصل سعته 1.4 لتر وتبلغ قوته 67 حصان.
- عزم دوران المحرك حوالي 127 نيوتن لكل متر.
- تستهلك السيارة واحد لتر لكل 19.6 كيلومتر.
تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي للإطارات.
سيارة شنجان Alsvin 2021
- تم طرح السيارة خلال الأسواق بسعر 32.900 ريال سعودي.
- تتميز سيارة شنجان Alsvin 2021 بتصميمها الرائع والمناسب خاصة للشباب.
- تم صُنع هيكل السيارة بأضواء من الأمام تستخدم عند الضباب.
- يتكون محرك السيارة من 4 أسطوانات ويعمل بسعة 1.5 لتر.
- تبلغ قوة محرك السيارة 105 نيوتن لكل متر.
سيارة تويوتا يارس 2021
- توجد السيارة داخل الأسواق بسعر 45.900 ريال سعودي.
- تتميز سيارة تويوتا يارس بصناعة الشبك الأمامي لها باللون الأسود.
- يعمل محرك السيارة بناقل حركة عادي يتكون من 5 سرعات مختلفة.
- تحتوي السيارة على 4 أسطوانات ويعمل المحرك بسعة 1.3 لتر.
- تبلغ قوة المحرك 98 حصان.
- تعمل سيارة تويوتا يارس بنظام الدفع الأمامي كما تتميز بتصميمها المعاصر لكي يناسب جميع الأذواق.
سيارة جيلي بين رّاي2021
- تقوم الشركات بتوفير السيارة بسعر 53.900 ريال سعودي.
- يتكون محرك السيارة بـ 3 أسطوانات ويعمل بسعة 1 لتر وقوته 163 حصان.
- يصل عزم دوران المحرك حوالي 215 نيوتن لكل متر.
- تستهلك سيارة جيلي بين رأي واحد لتر عند السير مسافة 20.9 كيلومتر.
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