قنبلة الموسم.. سيارة كيا موهافي 2022 الجديدة كلياً في سوق السيارات بمواصفات وأسعار مذهلة

مواصفات سيارة كيا موهافي 2022 نتطرق لها عبر ما يلي من تلك الفقرات حيث تعد السيارة ممتلئة بالكثير من المواصفات والمميزات التي تؤهلها لكي تكون من بين أبرز أنواع الشاحنات التي تتوفر بمختلف الأسواق المحلية والعالمية لما تحمله من مواصفات تميزها عن بقية الأنواع من السيارات، ومن خلال تلك السطور توضيح لأهم المواصفات الخاصة بالسيارة من موديل موهافي مع بيان تكلفة الشراء لهذا النوع من السيارات بالأسواق.

مواصفات سيارة كيا موهافي 2022

المواصفات وتكلفة شراء سيارة كيا موهافي 2022 من أهم ما يبحث عنه العملاء من الراغبين في الشراء لتلك السيارة، والتي تمتلك من المواصفات أهمها لكل من يريد القيادة لأي شاحنة حيث تمتلك أداء عالي مع قوة وثبات على الطريق، ومن خلال الآتي نوضح مواصفات موديل موهافي الشهير:

السيارة تمتلك المحرك بالقوة مئتين خمسة وسبعين حصان.

السعة الخاصة بالمحرك تبلغ ألفين سي سي.

النوع الخاص بالناقل الحركي أوتوماتيكي.

السرعة القصوى للسيارة مائتين وعشرين كيلو متر لكل ساعة.

عزم دوران محرك سيارة من موديل كيا موهافي يصل لستة وثلاثين وتسعة من عشر نيوتن لكل متر.

السيرة تعد محتوية على ثماني سرعات.

المحرك 6 سلندر.

مميزات السيارة كيا موهافي:

من أهم مميزاتها ما يلي:

السيارة تتوف فيها إضاءة جيدة وجذابة وبتقنية ليد.

السيارة تتوفر فيه التهوية الجيدة كما يتواجد بها مكيف.

المرايا من الجوانب تعمل أوتوماتيكيا.

الجنوط الخاص بالسيارة مقاسه يبلغ حوالي ثمانية عشر بوصة.

الشاشة تتواجد بالسيارة بمقاس ستة بوصة.

منفذ يو إس بي مع تواجد منفذ أي يو إكس.

المقاعد الخاصة بالسيارة من النوع الجلد عالي الجودة والمميز بأنه من الممكن ضبطه بشكل كهربي لمستوى أفضل واختيار وضع أكثر راحة للركاب.

سعر السيارة من موديل كيا موههافي

السيارة من أهم الموديلات التي تتواجد بالسوق المحلي السعودي وتتوفر بالسعر الذي يبدأ من القيمة المالية مائة ستة وثلاثين ألف ريال سعودي، والسعر يختلف على حسب الفئة التي يكون هذا الموديل منتمي لها، وتتوفر بسعر مائة أربعة وثمانين ألف ريال للموديل من الفئة التالية.