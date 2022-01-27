مواصفات وسعر شيفروليه كورفيت Chevrolet Corvette الجديدة في السعودية أمر يرغب في معرفة العديد من المواطنين، وتمتاز هذه السيارة بقوة أدائها على الطريق وسوف نتناول فى هذا المقال اسعارها بالتفصيل ومواصفاتها وقوة المحرك التي تبلغ 490 حصان وتصميمها الداخلي والخارجي ومعايير الأمن والسلامة في هذه السيارة والمميزات المختلفة وأبعادها.

مواصفات سيارة شيفروليه كورفيت Chevrolet Corvette

تتميز سيارة شيفروليه كورفيت بقوة محرك يبلغ 490 حصان وثمان سرعات وهي من السيارات المرنة في القيادة وتبلغ سعة الموتور لها 6.2 لتر وعزم الدوران يبلغ 470 نيوتن على المتر.

وتنطلق السيارة من سرعة تبدأ من الصفر لـ 100 كيلو متر في الساعة خلال 2.8 ثانية وهي من السيارات التي تصلح للطرق الوعرة وحجم الصندوق الخاص بتخزين الأمتعة يبلغ 13 قدم مكعب.

التصميم الداخلي لسيارة شيفروليه كورفيت الجديدة

تحتوي سيارة شيفروليه كورفيت الجديدة من الداخل على مقاعد مبطنة بالجلد والمعدن الأصلي وجلد الغزال المقلد وبها ببطانة مخيطة. السقف للسيارة يمكن رفعه مثل النسخة السابقة والتصميم الداخلي لها فخم وعلى درجة عالية من الترفيه وتحتوي السيارة على شاشة تبلغ 12 بوصة.

معايير الأمن والسلامة لسيارة شيفروليه كورفيت

سيارة شيفروليه كورفيت الجديدة في السعودية تحتوي على معايير أمن وسلامة عديدة منها امكانية مراقبة النقطة العمياء.

ويوجد نظام تنبيه السائق إذا كان هناك حركة مرور خلفية وهذه السيارة تم صناعتها بأبعاد قياسية حيث تبلغ قاعدة العجلات 107 بوصة بينما طول السيارة 182.3 بوصة وعرضها 70.1 بوصة وارتفاعها 48.6 بوصة.

حجم المساحة الركاب يبلغ 51 قدم مكعب بينما مساحة التخزين للبضائع تبلغ 13 قدم مكعب ووزن السيارة يبلغ 3647 رطل.

والضمان لهذه السيارة يبلغ ثلاث سنوات أو 36100 بينما الضمان الخاص بنظام ناقل الحركة هو خمس سنوات أو 1100.

سعر سيارة شيفروليه كورفيت Chevrolet Corvette في السعودية

سيارة كورفيت يبلغ سعرها في السعودية حوالي 59995 دولار أمريكي أي 225 ألف ريال سعودي بالنسبة للموديل 1LT.

ويبلغ سعر موديل 2LT 2021 حوالي 67295 دولار أي حوالي 252000 ريال سعودي.

كما يبلغ سعر موديل كورفيت 3LT لعام 2021 71495 دولار أي حوالي 268000 ريال سعودي.

ويبلغ سعر موديل 1L المكشوفة لعام 2021 حوالي 67495 دولار وفي المملكة سعرها يبلغ 253000 ريال سعودي.

وسعر موديل 2LT المكشوف 2021 حوالي 74295 دولار اي حوالي 278000 ريال سعودي.

كما يبلغ سعر 3LT المكشوف لعام 2021 حوالي 78495 دولار أي حوالي 294 ألف ريال سعودي في المملكة.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع المعلومات الخاصة بمواصفات وسعر شيفروليه كورفيت الجديدة في السعودية، كما ذكرنا مميزاتها ومعايير الأمن والسلامة بها وأبعادها وضمان هذه السيارة والتصميم الداخلي لها والتقنيات الحديثة المتوفرة بها.